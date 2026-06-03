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گمرک ایران با ابلاغ دستورالعملی جدید برای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سهمیه واردات برخی کالاهای اساسی را به سه استان شمالی کشور واگذار کرد؛ اقدامی که با هدف تسهیل ترخیص کالا و افزایش نظارت بر منشأ واردات انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بخشنامه گمرک که از ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اجرایی شده، برای واردات جو، روغن آفتابگردان و روغن کلزا سهمیه مشخصی در استانهای مازندران، گیلان و گلستان تعیین شده است.
مطابق این ابلاغیه، استانهای مازندران و گیلان هر کدام مجاز به واردات ۴۰۰ هزار تن جو، ۱۰۰ هزار تن روغن آفتابگردان و ۴۰ هزار تن روغن کلزا در قالب موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا هستند. برای استان گلستان نیز سهمیه واردات ۱۰۰ هزار تن جو، ۲۰ هزار تن روغن آفتابگردان و ۲۰ هزار تن روغن کلزا تعیین شده است.
در این دستورالعمل تأکید شده است که گمرکات اجرایی استانها موظفند سقف سهمیههای تعیینشده را بهطور دقیق کنترل کرده و آمار مصرف آن را ثبت کنند. همچنین در صورت تکمیل سهمیهها، گزارش عملکرد باید برای بررسی و احتمال تخصیص سهمیه جدید به دفتر واردات گمرک ایران ارسال شود.
گمرک ایران اعلام کرده است این اقدام با هدف تمرکززدایی، تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی کالاهای اساسی و در عین حال افزایش نظارت بر اصالت گواهی مبدأ و منشأ کالاها انجام شده است.