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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: برق ادارات پرمصرف بدون اطلاع قبلی و به صورت هوشمند قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدجواد جلیلی با اشاره به اینکه یک هزار و ۲۸ محدود کننده روی همه لوازم اندازه گیری ادارات سطح استان نصب شده و برق ادارات در صورت افزایش از حد مجاز بدون اطلاع قبل قطع میشود، افزود: ادارات استان ملزم به رعایت کاهش ۳۰ درصدی بار مصرفی در ساعات اداری و ۶۰ درصد در ساعات غیر اداری هستند و در صورت تجاوز از حد مجاز قطع میشوند.
وی افزود: با تنظیم محدود کنندههای کنتورهای اداری در مرحله نخست به مدت ۳۰ دقیقه، در مرحله دوم به مدت ۶۰ دقیقه و در مرحله آخر برق ادارات پر مصرف به صورت کامل قطع میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: هوشمندسازی لوازم اندازه گیری برای همه ادارات استان به غیر از مراکز حساس و حیاتی انجام شده و رفتار بار مصرفی سازمانها و ادارات به صورت لحظهای رصد و پایش میشوند.