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«فرمانروای آب»، «میراث آتش نشان»، «گلوله گمشده ۳»، «نفس آخر» و «روباه پنهان»، فیلمهای جدیدی هستند که این هفته از قاب شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مهاجران»، «مثل یک پدر»، «هامکا و سیتی راهام»، «والای»، «بید و باد»، «از شنبه تا پنجشنبه»، «زندگی درختان»، «بینید چگونه میدوند»، «فروچاله»، «قیام»، «دو راهی» و «تسلیم هرگز»، از دیگر فیلم های است که پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خرداد، از شبکههای سیما پخش می شود.
شبکه یک
*فیلم سینمایی «مهاجران» به کارگردانی «فیلیپه گالوز هابرله»، پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۳:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی آلفردو کاسترو، مارک استنلی و سم اسپرول خواهیم دید: یک زمیندار ثروتمند برای گسترش قلمرو خود سه مرد را به سفری اکتشافی میفرستد. در ظاهر مأموریت آنها تعیین مرزهای زمین است، اما هدف واقعی پاکسازی منطقه از مردم بومی سلکنام است. رهبر گروه، مکلنان، مردی بیرحم و خشن است که همراه با بیل به قتل و آزار بومیان میپردازد. سگوندو، جوانی که در ابتدا از حقیقت ماجرا بیخبر است، بهتدریج شاهد این جنایات میشود و دچار بحران اخلاقی میگردد. سفر آنها به نمادی از خشونت استعمار و تصرف سرزمین تبدیل میشود. هرچه داستان پیش میرود، کشتار و سرکوب بومیان شدت میگیرد و روشن میشود که ...
*فیلم تلویزیونی «مثل یک پدر» به کارگردانی «رهبر قنبری»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان «مثل یک پدر» در حال و هوای سال ۴۲ میگذرد و درباره شاگرد عکاس خانهای است که بنا به شرایطی برای عکاسی از مردم، وارد تظاهرات ۱۵ خرداد میشود و ...
سعید نیکپور، مریم کاویانی، حسین عابدینی، بهزاد داوری، سعیده عرب، راحی بوستانی، آریا گوهر، حمید عجمی، امیرحسین عباسی و حسین تفرشی از بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.
شبکه دو
*پویانمایی سینمایی جدید «فرمانروای آب» به کارگردانی «مجید اسماعیلی»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۰۹:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان این پویانمایی درباره گروگان گیری یک تیم کارشناسی سازمان ملل در نزدیکی شهر سامرا است؛ رخدادی که با مجموعهای از عملیاتهای تروریستی دیگر، زمینه ساز آغاز جنگی تازه در غرب آسیا میشود و ...
*فیلم سینمایی جدید «میراث آتش نشان» به کارگردانی «جیمز لی و فرانک سی»، جمعه ۱۵ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی بن امیر، ناس تی، هنلی هی، هریر عثمان و امر الفین؛ درباره عامِر آتشنشانی جوانی است که پس از مرگ دوست و استادش اِدی در یک عملیات اطفای حریق، با ترس و عذاب وجدان دست و پنجه نرم میکند. او که به خاطر مرگ ادی خود را نیز مسئول میداند، مدتی از کار کنار گرفته و نزد پدربزرگش میرود تا بتواند شرایط روحی اش را بازیابد. پس از مدتی بودن در کنار پدربزرگ، عامر که پدرش نیز آتش نشان بوده و در این راه جانش را فدا کرده، دوباره به ارزشهای انسانی و اخلاقی شغلش رجوع کرده و تصمیم میگیرد کارش را از سر بگیرد، اما ...
شبکه سه
*فیلم سینمایی جدید «گلوله گمشده ۳» به کارگردانی «گیوم پیر»، جمعه ۱۵ خرداد ماه ساعت ۰۰:۱۵ دقیقه بامداد، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آلبان لنوآر، نیکلاس دوووشل و استفی سلما آمده است: مامور پلیس فرانسوی خلافکاری به نام نیکولا ارسکی پس از آن که فرمانده پلیس درستکاری به نام شاراس را میکشد بدون اطلاع به خانواده خود با پول، مدارک و اسلحه به آلمان میگریزد و در آنجا دو سال با نام مستعار زندگی و کار میکند. شاراس پلیس پاک و متعهد، درصدد رو کردن دست فرمانده الکساندر رس و باند تبهکارش در قاچاق مواد مخدر بود. او تصمیم داشت با به کارگیری نیروهای خبرهای مانند ارسکی و مارکو این کار را انجام دهد. اما ارسکی که در خدمت باند فاسد پلیس مبارزه با مواد مخدر فرانسه بوده است با لو دادن قضیه به رس به شاراس خیانت میکند و او را میکشد. در خاک آلمان ارسکی همچنان با قاچاقچیان همکاری میکند. الکساندر رس رئیس باند خلافکار و فاسد فرانسوی رییس قاچاقچیان آلمانی نیز است و دستور پاکسازی میدهد. ارسکی نیز باید همانند همکار قبلی خود، مارکو، از میان برداشته شود. اما میتواند خود را نجات دهد و در پی انتقام از رس به خاک فرانسه باز میگردد. فرمانده الکساندر رس با توجه به قدرت و نفوذ خود همگان را قانع کرده که شایعات پیرامون او، تهمتهای واهی بیش نیست. نام کمیسر موس که در پی به دام انداختن رس است با خیانت ارسکی و کشته شدن شاراس مجبور به استعفا میشود. ژولیا و لینو از پلیسهای درستکار همراه با شاراس بودهاند که اکنون تصمیم میگیرند با به دام انداختن ارسکی دست رس را رو کنند، اما ...
شبکه چهار
*فیلم سینمایی «هامکا و سیتی راهام» به کارگردانی «فجار بوستومی»، پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود..
در خلاصه داستان فیلم با بازی وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا آمده است: سال ۱۹۴۵، زمانی که اندونزی مورد تهاجم هلند قرار میگیرد، فردی به نا م هامکا با سفر به سراسر کشور زمینه ایجاد اتحاد مردم در برابر هلندیها را فراهم میکند. در یکی از این سفرها او مورد اصابت گلوله قرار میگیرد. سالها میگذرد و او به همراه خانواده اش به جاکارتا نقل مکان میکند. هامکا به تاسیس الازهر اقدام میکند، اما حاکمیت او را به دلیل همکاری با شورشیان متهم و به زندان میاندازد. هامکا در زندان با حمایت همسرش سیتی راهام، تفسیر الازهر را تالیف میکند و ...
*فیلم سینمایی «والای» به کارگردانی «آندره استنتن»، جمعه ۱۵ خردادساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
در این فیلم با بازی بن برت، جف گارلین، فرد ویلارد، جان راتزنبرگر، کتی ناجیمی و سیگورنی ویور خواهیم دید: هفتصد سال از ترک زمین توسط انسانها سپری شده، و آنچه که بر روی کره زمین باقی مانده، کوهها زباله و آهنپاره انباشته است. والای ربات هوشمند آشغال جمع کنی است که ماموریت دائمش، فشرده سازی و جمع آوری این پسماندها و آلودگیهای صنعتی است. روزی والای مشغول کار است که سفینهای غولپیکر از فضا فرود میآید و مهمان کوچکی را به همراه خود میآورد. این مهمان ایو (حوا) نام دارد و توسط والای با لفظ ایوا تلفظ میشود. ایو که ربات پیشرفتهای است موظف است که نشانههای حیات را در کره زمین شناسایی کرده و در صورت موفقیت، آن را به انسانها در اعماق فضا برده و گزارش کند که ...
شبکه تهران
*فیلم تلویزیونی «بید و باد» به کارگردانی «محمدعلی طالبی»، پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: در روستایی دور افتاده، معلم مدرسه پسر بچهای را که شیشهای شکسته از کلاس بیرون میکند و به او تأکید میکند که تا شیشهای جای آن نگذارد حق آمدن به کلاس را ندارد. پسر بچه به اندازه کافی پول ندارد و یک شاگرد جدید که از سمنان به آنجا آمده است سعی میکند که هر طور شده پول فراهم کند تا بتوانند شیشه شکسته مدرسه را تعمیر نمایند ...
هادی علیپور، امیر جانفدا، مجید علیپور و بهمن حسینی در فیلم سینمایی «بید و باد» بازی کردهاند.
*فیلم تلویزیونی «از شنبه تا پنجشنبه» به کارگردانی «حجت قاسم زاده»، پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۴:۰۰ بامداد، پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: مینا و سعید زن و شوهر خوبی هستند که ده سال است با هم ازدواج کردهاند و به خاطر خواست سعید بچه دار نشدهاند. پدر مینا از سعید که از یک خانواده متوسط است خوشش نمیآید. مینا استاد دانشگاه و یک شاعر خوب است، سعید هم مهندس است که مدتی است کار جدیدی به شرکتشان پیشنهاد نشده است. مینا به خاطر بگو مگوی کوچکی با سعید از خانه میرود و در این مدت هر دو گاهی همدیگر را میبینند ولی از هم دلخور هستند ولی ...
آتنه فقیه نصیری، فرهاد قائمیان، حمیدرضا پگاه، خسرو فرحزادی، شبنم معززی، مهرداد ضیایی و مهران احمدی در فیلم تلویزیونی «از شنبه تا پنجشنبه» بازی کردهاند.
*پویانمایی سینمایی «زندگی درختان» به کارگردانی «پیتر پاپ»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
این پویانمایی درباره مایک یک کرم شب تاب و دلارین یک کفشدوزک است. آنها دوستان خوبی برای هم هستند و هر دو شاگرد مدرسه تیزهوشان حشرات هستند. مایک و دلارین یک تحقیق در مورد زندگی درختان چگونگی تامین نیازهای آب و غذا برای درخت و نحوه تولید مثل درختان و گیاهان و تاثثیر انها در پاکیزگی هوا آماده کردهاند که ...
*فیلم سینمایی جدید «نفس آخر» به کارگردانی «الکس پارکینسون»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی فین کول، وودی هارلسون، سیمو لیو، کلیف کرتیس، بابی رینزبری، مارک بونار و میآنا بورینگ خواهیم دید: کریس مرد جوانی است که شغلش غواصی اشباع است. این شغل یکی از خطرناکترین مشاغل دنیاست. غواصان اشباع به لولههای نفتی و گازی در کف دریاها و اقیانوسها سرکشی میکنند. در یکی از ماموریت ها، کریس و دانکن و دیو یک گروه غواصیاند که قرار است با ۵ گروه غواصی دیگر به لولهها سرکشی کنند که کابل کریس به یکی از سازهها گیر میکند و باعث میشود که به او اکسیژن نرسد. سایر غواصان به داخل کشتی برمی گردند و ...
شبکه نمایش
*فیلم سینمایی «بینید چگونه میدوند» به کارگردانی «تام جورج»، پنج شنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کایران هاجسون، پرل چاندا و گریگوری کاکس آمده است: در دهه ۱۹۵۰ کارگردانی به نام لئو کوپرنیک قصد دارد تهیه کننده یکی از آثار آکاتا کریستی را مجاب به دادن فیلم به خودش بکند. کوپرنیک کمی بعد در پشت صحنه نمایش کشته میشود. بازرس استپارد و دستیار جوانش استاکر مامور پیگیری قتل او میشوند. روزی استاکر همکارش را به خانه اش میرساند و متوجه جزئیاتی میشود که باعث میشود به او مشکوک شود و استپارد را مظنون قتل کارگردان بداند. استاکر که مطمئن شده استپارد قاتل است او را مضروب و بازداشت میکند و در زندان مشخص میشود که او اشتباه کرده و استپارد بی گناه است. شب بعد تعدادی از عوامل فیلم که به خانه آگاتا کریستی دعوت شدهاند به آنجا میروند ولی در مییابند دعوت از طرف صاحبخانه نبوده و شخصی آنها را به این محل کشانده، و ..
*فیلم سینمایی «فروچاله» به کارگردانی «جی هون کیم»، پنج شنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی سئونگ وون چا، کیم سئونگ گیون و کوانگ سو لی خواهیم دید: پارک دون و خانواده اش بعد از یازده سال صاحب خانه شدهاند و به همین دلیل جشنی را در خانه گرفته و اقوام و دوستانشان را به خانه دعوت میکنند. در شب میهمانی باران شدیدی میبارد و باعث فرونشستن زمین میشود و گودال عمیقی در زمین ایجاد میشود و کل خانه به همراه افراد در آن به گودال سقوط میکنند. بعد از اینکه خانه تقریبا جایی ساکن میشود آنها باید با کمک یکدیگر کاری کنند که زنده بمانند. از طرفی هم نیروهای امدادی در تلاش هستند که آنها را نجات دهند و برای آنها غذا و برخی وسایل ارسال میکنند ولی ...
*فیلم سینمایی «قیام» به کارگردانی «محمدرضا ورزی»، پنج شنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
داستان این فیلم در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی است و به وقایع مهم تاریخی همچون ۱۷ شهریور، کشتار کفن پوشان ورامین، کودتای ۲۸ مرداد، منزل حضرت امام خمینی (ره) در قم، کمیته ضد خرابکاری و ... پرداخته شده است و ...
حسین نورعلی، امیریل ارجمند، سعید نیکپور و شکرخداگودرزی در فیلم تلویزیونی «قیام» بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی جدید «روباه پنهان» به کارگردانی «لی چیائو»، پنج شنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۳:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی هوآوی جائو، یوسی چن و ری لوی؛ درباره هو فی پسر استاد بزرگ است که قصد دارد انتقام مرگ پدرش را از دشمنان بگیرد، اما ...
*فیلم سینمایی «دو راهی» به کارگردانی «هِمانت اِم. راو»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی آچیوث کومار، اویناش، آنانت ناگ، سوماَن رانگانات و بهارات جیبی؛ داستان دو پلیس است که بر روی پروندهای قتل قدیمی تحقیق میکنند. یکی از آن یک افسر پلیس بازنشسته و دیگری افسر پلیس راهنمایی رانندگی است و ...
*فیلم سینمایی «تسلیم هرگز» به کارگردانی «پیتر میمی»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی امیر کارارا، گادا عبدالرزاق و اسکات ادکینز خواهیم دید: یک افسر پلیس که به اشتباه به زندان افتاده تنها در صورتی میتواند آزاد شود که با یک گروه مصری خطرناک مبارزه کند، اما ...
*فیلم سینمایی «قدمگاه» به کارگردانی «محمدمهدی عسگرپور»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: رحمان پسری سرراهی است که از همان کودکی در روستا زندگی کرده و بزرگ شده است. هر سال در نیمه شعبان او برای ادای نذر ده سالهاش (که امسال آخرین سال آن است) راهی قدمگاه میشود؛ اما با رسیدن به این زیارتگاه رحمان خوابی میبیند که زندگی او را متحول میکند...
رضا کیانیان، بابک حمیدیان، فرامرز صدیقی و نگار جواهریان در فیلم سینمایی «قدمگاه» هنرنمایی کردهاند.
شبکه افق
*فیلم سینمایی «قطعنامه ۸۱۹» به کارگردانی «جیاکومو باتیاتو»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۰:۰۰، پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی بنیتو ماجمل و هیپولیت جیراردوت آمده است: منطقه سربینتیا که در سال ۱۹۹۵ و در بحبوحه جنگ بوسنی و هرزگوین در اختیار مسلمانان قرار دارد توسط ارتش صربها اشغال شده و مسلمانان در گروههای بزرگ کشتار شده و در گورهای بزرگ دسته جمعی مفقود میشوند. پس از این ماجرا، دادگاه رسیدگی به جنایات بین المللی یوگسلاوی سابق، از سازمان ملل درخواست میکند تا بازرسانی را برای رسیدگی به جنایات جنگی به این منطقه اعزام نماید. پس از تعلل زیاد یک کمیسر متخصص در جنایتهای سازمان یافته داوطلب اعزام به منطقه میشود. او تلاش میکند تا عوامل دخیل در قتلهای دسته جمعی مردم بیگناه منطقه را که در این جنگ اتفاق افتاده شناسایی و به دادگاه لاهه معرفی نماید. او در این راستا گورهای زیادی را پیدا میکند، اما ...
*فیلم سینمایی «دادشاه» به کارگردانی «حبیب کاووش»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: دوست محمد بلوچ در مخالفت با اصل چهار و مجریان آن در زاهدان یکی از حامیان اصل چهار به نام سردار درانی را به دار میکشد. ژاندارمها روستای محل سکونت دادشاه را میسوزانند و همسرش را به اسارت میبرند و ...
جمشید هاشم پور، زنده یاد خسرو شکیبایی، جعفر والی، زنده یاد آهو خردمند، زنده یاد سیروس گرجستانی و زنده یاد سعید راد در فیلم سینمایی «دادشاه» ایفای نقش کردهاند.
شبکه کودک
*فیلم سینمایی «ایلیا در جستجوی قهرمان» به کارگردانی «سیدعلی موسوی نژاد»، پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
این فیلم درباره آرش، پسر نوجوان و گیمر معروف شهر است که در بازیهای استریم بینالمللی شکست نمیخورد. یک روز او به یک بازی معروف جهانی دعوت میشود تا به همراه دوستانش از کشورهای مختلف، برای بردن جایزهی بازی تلاش کند. آرش پس از شروع بازی متوجه میشود این یک بازی معمولی نیست و در واقع در آن تحریف تاریخ رخ داده است. پدر آرش که یک معلم آگاه و باسواد است سعی میکند به او هشدار دهد، اما نمیتواند. آرش توسط اسرائیلیها به یک بازی راه پیدا کرده است که در آن واقعهی خیبر را جور دیگری شرح دادهاند. در میان بازی آرش گروگان گرفته میشود و سعی میکنند او را مجبور کنند بازی را به نفع اسرائیلیها به پایان برساند که ...
علی زکریائی، بهار نوحیان، محمد جهانپا و حامد عزیزی در فیلم سینمایی «ایلیا در جستجوی قهرمان» بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی «نامهای به خدا بفرست» به کارگردانی «کارسونو هادی»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
این فیلم با بازیام ادهیات، مارشا تیموتی و دنیا دامارا؛ داستان زندگی پسری ۷ ساله به نام ساتریو را روایت میکند که در خانوادهای نه چندان غنی زندگی میکند. ساتریو کودکی پر از امید و تخیل است. او خواهر بزرگ تری به نام دیندا دارد که به شدت بیمار است. (چشمانش بر اثر ضربه توپ آسیب جدی دیده و نیازمند درمان و مراجعه به بیمارستانی در جاکارتا پایتخت اندونزی میباشد) شرایط سخت اقتصادی خانواده، زندگی روزمره آنها را با چالشهای متعددی روبهرو میکند. پدر که یک مدیر اداری هست حاضر به دریافت رشوه نمیشود و مادر که محجبه و پایبند به اصول اخلاقی است نیز به پیشنهاد بد دوستش یعنی برداشتن روسری و کار در یک رستوران لاکچری در پایتخت جواب رد میدهد و هر دو با نماز و دعا و استعانت از خداوند درمان دخترشان را دنبال میکنند. در این شرایط دشوار، ساتریو احساس مسئولیت سنگینی برای کمک به خانوادهاش دارد. با توجه به سن و توان محدودش، ساتریو احساس میکند که نمیتواند کاری برای بهبود وضعیت انجام دهد. در ناامیدی، با پیشنهاد پیرمردی زاهد در همسایگی آنها او تصمیم میگیرد برای خدا نامه بنویسد و ...
شبکه امید
*فیلم سینمایی «آن سوی صخره ها» به کارگردانی «سیمون رابی»، پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: آداما دوازده ساله که در روستایی دورافتاده واقع در غرب آفریقا همراه با خانوادهاش در وضعیت جنگی نابسامانی زندگی میکند، هرگز از روستا بیرون نرفته است. اما زمانی که برادر بزرگ ترش سامبا یکباره ناپدید میشود، آداما تصمیم میگیرد از روستا بیرون برود و دنبالش بگردد که ...
*فیلم سینمایی «ریو ۲» به کارگردانی «کارلوس سالدانها»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.
این انیمیشن داستان پرندگان درحال انقراضی است که در محیط حفاظت شده در برزیل زندگی میکنند و متوجه میشوند در جنگلهای آمازون، قبیلهای از پرندگان هم نژادشان زندگی میکنند. برای همین خانوادگی تصمیم میگیرند به آمازون مهاجرت کنند. در آنجا با مسئله قطع درختان توسط قاچاقچیان و نابودی زندگی جانوران جنگل مواجه میشوند. آنها با کمک و همبستگی همه حیوانات جنگل موفق میشوند تا ...
شبکه فراتر (۴k)
*پویانمایی سینمایی «شش قهرمان» به کارگردانی «دان هیل و کریس ویلیامز»، پنج شنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۳:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: هیرو نوجوانی با هوش فراوان است که به کمک برادرش تاداشی سعی میکند استعداد خود را کشف کرده و وارد دانشگاه شود. اما در این بین تاداشی در آتشسوزی جشن نمایشگاه دانشجویی جان خود را از دست میدهد و هیرو تلاش میکند با ارتقای توانمندیهای بیمکس، روبات پرستاری که تاداشی آن را طراحی و ساخته است، به کمک دوستان تاداشی، عامل مرگ برادر خود را پیدا کند. بیمکس در طول این داستان همواره تلاش میکند تا به هیرو و بهبود وضعیت روانیاش کمک کند. هیرو، بیمکس و دوستان تاداشی، گروه ۶ ابرقهرمان را تشکیل میدهند. آنها به جنگ مرد نقابدار میروند که در ابتدا تصور میکنند او کری، از سرمایهگذاران حوزهی علم است، اما بعدها متوجه میشوند مرد نقابدار همان استاد تاداشی یعنی استاد کالاهان است. هیرو که از این اتفاق بسیار ناراحت شده سعی میکند ...
*فیلم تلویزیونی «نشانهها» به کارگردانی «امیر عباس تورج فرد و روح الله فاطمی نسب»، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۳:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: جوانی که معلم است باید به گازرخان برود و در این روستا به دانش آموزان درس بدهد و به کمک بچهها کلاس درس آماده میکند. ماهی دختری است که بیماری سندروم دان دارد و پدرش به بهانه کار قصد دارد از روستا به شهر برود، اما همسر و مادر همسرش مخالف هستند و...
رابعه مدنی، مونا افخمی، طوبی رحمان نیا، ادهم قاسم نژاد، مهدی دلپسند و فاطمه شفیعی در فیلم تلویزیونی «نشانهها» بازی کرده است.