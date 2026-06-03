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سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از آغاز طرح سراسری «مهتاب» با هدف پایداری شبکه و کاهش تلفات انرژی خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۸۰ هزار کنتور جدید در سطح استان نصب و ۶ هزار کنتور معیوب جمعآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: یکی از چالشهای اصلی شبکه توزیع برق در استان تهران، فرسودگی تجهیزات اندازهگیری و کنتورهای معیوب است که نقش مستقیمی در افزایش تلفات غیرفنی دارند. بر همین اساس، مأموران این شرکت با شناسایی نقاط هدف، موفق به جمعآوری ۶ هزار کنتور معیوب و جایگزینی آنها با ۸۰ هزار کنتور جدید و استاندارد شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت تلفات انرژی در این استان افزود: در حال حاضر میزان تلفات برق در استان تهران حدود ۱۳ درصد است که این رقم ۲ درصد از میانگین کشوری بالاتر است. اجرای طرح «مهتاب» علاوه بر کمک به پایداری شبکه و جلوگیری از نوسانات، تأثیر بسزایی در کاهش این نرخ تلفات و نزدیکی آن به استانداردهای ملی خواهد داشت.