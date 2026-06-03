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مدیر کل دامپزشکی مازندران از مُهر و موم دو واحد تبدیل ضایعات کشتارگاهی غیرمجاز در ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل دامپزشکی استان مازندران از مُهر و موم دو واحد تبدیل ضایعات کشتارگاهی که به صورت غیرمجاز و بدون رعایت اصول بهداشتی در ساری فعالیت میکردند، خبر داد.
حمزه آقاپورکاظمی گفت: در تازهترین اقدام نظارتی کارشناسان دامپزشکی و دستگاههای متولی سلامت غذایی در مازندران، دو کارگاه غیرمجاز تبدیل پسماندهای کشتارگاهی در شهرستان ساری با دستور مقام قضایی مُهر و موم شدند.
وی افزود: این واحدها بدون اخذ مجوز از دامپزشکی و در شرایطی کاملاً غیربهداشتی، ضایعات کشتارگاهی و مرغهای تلفاتی را جابهجا و فرآوری میکردند.
مدیرکل دامپزشکی مازندران اظهار داشت: در بازرسیهای مشترک و شبانهروزی کارشناسان ما با همکاری دستگاه متولی، مشخص شد این دو واحد به صورت غیرمجاز به عملیات جمعآوری، حمل و تبدیل ضایعات کشتارگاهی را بدون رعایت اصول بهداشتی انجام میدهند.
آقاپور کاظمی با اشاره به ابعاد خطر این تخلف اظهار داشت: ضایعات خام کشتارگاهی بستر مناسبی برای تکثیر ویروسها و باکتریهای بیماریزای مشترک مانند سالمونلا، بروسلوز و حتی عوامل خطرناک مشمول بیماریهای پریون است. همچنین تبدیل غیربهداشتی این مواد به پودر گوشت و چربی صنعتی، اگر وارد خوراک دام و طیور شود، زنجیره غذایی انسان را به طور غیرمستقیم مسموم میکند.
وی با اشاره به آمار بالای گردشگران و مصرف فرآوردههای دامی در استان گفت: سلامت مردم اولویت اصلی ماست با هر فرد حقیقی یا حقوقی که بدون رعایت دستورالعملهای بهداشتی، امنیت غذایی را نشانه بگیرد، بدون اغماض و در کوتاهترین زمان برخورد میشود. این واحدها ضمن مُهر و موم، برای تشکیل پرونده قضایی به مراجع انتظامی و دادستانی معرفی شدهاند.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی و دادستانی و سایر دستگاههای مرتبط، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک به حمل و تبدیل غیرمجاز ضایعات دامی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ (سامانه ارتباطات مردمی دامپزشکی) گزارش دهند تا کارشناسان نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام کنند.