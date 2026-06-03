به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار ویژه نجف آباد گفت: در طرح جوانی جمعیت ۲۲۰۰ نفر تایید نهایی شدند که از این تعداد ۱۵۰۰ نفر دارای سه فرزند و ۷۰۰ نفر دارای چهار فرزند هستند.

حمیدرضا محمدی فشارکی افزود: در مرحله اول ۱۲۴ پلاک زمین در بخش مهردشت در شهر علویجه به متقاضیان واگذار شده و امروز نیز ۱۱۰ پلاک در شهر دهق به متقاضیان با قرعه کشی اهدا می‌شود

مرتضی فولادی رئیس اداره راه وشهرسازی نجف آباد نیز گفت: این زمین در سایتی به مساحت ۵۱ هکتار در شهرک آفتاب است که با پلاک بندی مشخص به ۱۱۰ نفر از واجدین شرایط اهدا می‌شود.