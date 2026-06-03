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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با صدور اطلاعیه ای از مردم برای حضور در مراسم عید سعید غدیر خم و یوم الله ۱۴ و ۱۵ خرداد دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به مناسبت عید سعید غدیر خم و یوم الله ۱۴ و ۱۵ خرداد آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ علی بن ابی طالب وَ الْأَئِمَّهِ المعصومین عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ»
تقارن عید بزرگ سعید غدیر خم با سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (قدس سره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و احیاگر اسلام ناب محمدی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، فرصتی برای ریشه یابی مشکلات بشریت در اثر فاصله گرفتن از امامت و ولایت و جستجوی راه نجات و سعادت در پرتو هدایت حجت معصوم خداست که تحقق مقدمات این بازگشت به اصل در عصر غیبت امام عصر ارواحنا فداه با هدایت ولایت فقیه راهبری میشود و عزت و اقتدارِ امروز ایران اسلامی و جبهه مقاومت مرهون پرچمداری ولی فقیه زمان و اندیشههای ژرف و راهبردهای الهی امامین انقلاب است.
جامعهی اسلامی با چشم امید به طلوع خورشید ولایت عظمی در سالروز عید غدیر خم، اما در سوگِ بنیانگذار نهضتِ حسینیِ عصر حاضر و شهدای گرانقدر خویش بویژه قائد شهید امت حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (رضواناللهتعالی علیه) گرد هم میآیند.
تقارن این ایام با سالروز حماسه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، یادآورِ ایستادگیِ مردمِ غیور ایران در برابر ظلم و استبداد و سرآغازِ پیروزیِ انقلاب اسلامی است.
عید ولایت امسال نیز با برگزاری میهمانی کیلومتری غدیر مظهر اوجِ شکوهِ ولایتمداری و ابراز ارادت و اعلام نیاز به حضور حجت خدا و تجدیدِ عهدِ امت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، از عموم مردم ولایتمدار و قدرشناس خراسان جنوبی که در بیش از ۹۰ روز گذشته با حضور پرشور خود در صحنه، شگفتی ساز شدهاند دعوت مینماید در امتداد حضور دشمن شکن خود، در مراسمات گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، یادبود شهدای حماسه ۱۵ خرداد و مهمانی کیلومتری غدیر در سراسراستان، ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر، وحدت و اقتدارِ خویش در سایه رهبریِ حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) را در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشته و اثبات نمایند که تا آخرین نفس در پاسداری از انقلاب اسلامی و حراست از وجب به وجب خاک پاک میهن اسلامی ایستادهاند و تا پیروزی کامل در برابر آمریکای جنایتکار و محو غده سرطانی و رژیم کودککش و دیوسیرت صهیونی از پای نخواهند نشست.