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رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس از جابهجایی بیش از یک میلیون مسافر از مبدأ این استان در دو ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری فارس با اعلام این آمار تصریح کرد: در بازه زمانی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۲۹ هزار و ۴۳۳ سفر توسط ناوگان حمل و نقل مسافری استان فارس به ثبت رسیده است.
امید جامه بزرگ در خصوص اقدامات نظارتی و صیانت از حقوق مسافران اظهار داشت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و برخورد با تخلفات احتمالی، تخلفات ۱۲ شرکت مسافربری و ۶ راننده حوزه حمل و نقل جادهای در سامانه «شحباز» ثبت و جهت رسیدگی به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شده است. همچنین در این مدت، ۳۰ گزارش واصله به سامانه ۱۴۱ در خصوص قاچاق سوخت، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
جامه بزرگ در بخش دیگری از گزارش خود به توسعه زیرساختهای خدماتی اشاره کرد و افزود: با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات، ۲ شعبه جدید شرکتهای حملونقل مسافر در شهرهای «دهرم» و «لامرد» پس از طی مراحل قانونی تأسیس و ۵ پروانه فعالیت نیز تمدید شد.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری فارس همچنین با تاکید بر کنترل دقیق نرخهای ابلاغی و صورتوضعیتهای دربستی خاطرنشان کرد: در اجرای ضوابط ماده ۴۰، تعداد ۲ هزار و ۶۴۲ صورتوضعیت صادر شده است.