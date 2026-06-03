به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پس از اطلاع اینکه مادر یکی از دانش‌آموزان این مجتمع به دلیل بدهکاری در زندان است، مسئولان مدرسه با همراهی معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها تصمیم گرفتند با برگزاری یک گلریزان، زمینه آزادی این مادر را فراهم کنند.

این حرکت خیرخواهانه با استقبال گسترده دانش‌آموزان و خیرین همراه شد و نیکوکاران حتی در روز‌های سخت جنگ نیز کمک به این مادر زندانی را متوقف نکردند و در حالی که مدارس کشور در تعطیلی به سر می‌برد، با اعلام شماره حساب ستاد دیه استان در قالب پویش روشنای رهایی در نهایت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جمع‌آوری و برای آزادی این مادر اختصاص داده شد.

مدیر این موسسه فرهنگی و آموزشی درباره این اقدام خیرخواهانه گفت: تلاش ما در این مجموعه بر این بود که با برگزاری آیین‌های گلریزان در شش مدرسه زیرمجموعه مجتمع، بتوانیم کمک خوب و درخوری را برای ستاد دیه استان فراهم کنیم تا زمینه آزادی این مادر زندانی فراهم شده و روشنای امید دوباره به خانه‌ی این دانش‌آموز و خانواده او بازگردد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان نیز با تقدیر از این اقدام کم‌نظیر و تأثیرگذار تصریح کرد: بار دیگر دانش‌آموزان و مدارس استان یزد نشان دادند که در مسیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد همواره پیشگام هستند و با روحیه همدلی و مسئولیت اجتماعی در این میدان حضور دارند.

محمدعلی شاه‌حسینی افزود: این حرکت ارزشمند گام بزرگی برای بازگرداندن امید به یک خانواده بود و بی‌تردید بدون همراهی و حمایت‌های صمیمانه این موسسه فرهنگی و آموزشی و مشارکت دانش‌آموزان و خیرین، فراهم شدن زمینه آزادی این مادر زندانی به این سرعت و با این‌حجم از بدهی میسر نمی‌شد؛ اقدامی که بار دیگر جلوه‌ای از مهربانی، ایثار و نوع‌دوستی مردم یزد را به نمایش گذاشت.