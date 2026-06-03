بیش از ۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در دست داریم که نیمی از آن خورشیدی و نیمی دیگر حرارتی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر نیرو، در آیین افتتاحیه نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان، به چالش‌های پیش روی شبکه برق اشاره کرد و گفت: در چند روز گذشته ۱۰ هزار مگاوات به مصرف برق کشور افزوده شده که عمدتاً ناشی از بار سرمایشی است.

عباس علی‌آبادی افزود: مشترکان پرمصرف اگر نتوانند مصرف خود را تنظیم کنند، ابتدا با ابزار‌های مادی و در صورت لزوم با ابزار‌های قهری با آنها برخورد می‌شود.

وی گفت: ما اکنون تمرکز خود را روی نیروگاه‌های حرارتی گذاشته‌ایم و بیش از ۹۰ درصد از طرح‌های جدید، واحد‌های کوچکی هستند که از نیروگاه‌های قبلی استفاده می‌کنند.

علی آبادی همچنین افزود:با وجود همه محدودیت‌ها، ما شاهد فروپاشی شبکه نبوده‌ایم و شبکه برق کشور محکم و استوار ایستاده است.

وی بر لزوم استفاده از روش‌های غیرمعمول تأمین مالی در صنعت شیرین‌سازی و انرژی تأکید کرد و گفت: جهان هم‌اکنون در دوران انقلاب صنعتی چهارم و در مسیر برقی‌سازی حرکت می‌کند و افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان می‌تواند نوید تحقق اهداف تعیین شده وزارت نیرو باشد.

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران:

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است

وزیر نیرو، در حاشیه افتتاح نیروگاه متانول کاوه در جمع خبرنگاران، از افزایش ۴ برابری ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و گفت: هم اکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرده است و امروز شاهد ورود ۱۷۷ مگاوات ظرفیت جدید به مدار بودیم.

عباس علی‌آبادی همچنین با اشاره به اینکه عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است، گفت: از منظر تابستان پیش‌رو در شرایطی قرار داریم که باید به هم کمک کنیم؛ اما افرادی هستند که با وجود شرایط سخت، به دنبال منافع خود هستند و با مصرف بی رویه آب و برق حق دیگر افراد جامعه را تضیع می‌کنند. از طرفی در بدنه وزارت نیرو در تلاش هستیم که برق و آب را به همه مردم برسانیم، البته با اهداف راهبردی کشور که هدف اصلی ماست.

وی با اشاره به وضعیت بارش‌ها افزود: به لطف بارش‌های صورت گرفته، در سال آبی جاری برخی استان‌ها در شرایط بهتری قرار دارند. البته استان اصفهان، تهران، قم و برخی دیگر از استان‌ها همچنان در تنش آبی قرار دارند، ولی درمقایسه با سال گذشته وضعیت کمی بهتر است.

وزیر نیرو در خصوص نحوه برخورد با پرمصرف‌ها تاکید کرد: برای پرمصرف‌ها چه در آب و چه در برق، قواعدی تعیین شده است که در چارچوب آن حرکت خواهیم کرد. هر کسی که بیش از الگوی مصرف، خارج شود، در مرحله اول جرایمی برای این افراد در نظر گرفته شده است و در مرحله بعد، برق یا آب این دسته از مشترکان قطع خواهد شد. این اقدامات همه در چارچوب قانون و مقررات کشور است.

علی‌آبادی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه انرژی بیان کرد: در مقیاس جهانی، تحولات حاکی از آن است که در مرحله انقلاب صنعتی چهارم هستیم و به سمت برقی‌سازی حرکت می‌کنیم. در نتیجه، مصرف برق افزایش می‌یابد. در این شرایط باید حفاظت از محیط زیست را نیز مد نظر قرار داد که استفاده از سوخت‌های فسیلی آسیبی به محیط زیست وارد نکند. پس استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یک تعهد جهانی است و موضوعی است که دنیا نیز بدون درنگ به سمت آن حرکت می‌کند.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده در ایران گفت: در کشور نیز اقدامات قابل توجهی در این حوزه رخ داده است، به طوری که از ابتدای دولت چهاردهم تا کنون، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۴ برابر شده است. در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرده است.

علی‌آبادی در پایان تأکید کرد: شرایط کشور جنگی است و با تمام این شرایط تلاش می‌کنیم بر اوضاع غلبه کنیم. امروز هم شاهد ورود ۱۱۷ مگاوات ظرفیت جدید به مدار بودیم که نوید تحقق اهداف را می‌دهد.