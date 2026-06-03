به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدهادی، مدیرکل پست استان تهران با اعلام این خبر گفت: با عنایت به افتخار خدمات‌رسانی به زائران در سنوات گذشته و استقرار ایستگاه ارائه خدمات سرویس پست یافته از زائران حرم حضرت امام خمینی (ره)، امسال نیز همزمان با سی‌وهفتمین سالروز ارتحال ملکوتی امام راحل، اداره کل پست استان تهران به مجری‌گری منطقه پستی جنوب، در مسیر زائران ارجمند در ضلع شرقی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، جنب ورودی مترو، از ساعت ۸ صبح روز چهاردهم خردادماه آماده ارائه خدمات پست یافته و پذیرایی از زائران خواهد بود.

محمدهادی در ادامه با اشاره به تسهیلِ فرآیندِ بازگرداندنِ اسنادِ مفقود شده اظهار داشت: «به‌منظورِ خدمت‌رسانیِ حداکثری به زائران و مدیریتِ متمرکزِ اسنادِ یافت‌شده، غرفه ویژه «پست‌یافته» در موکب این اداره‌کل مستقر شده است.

وی افزود: تمامی زائرانی که در مسیر پیاده‌روی دچار فقدان مدارک هویتی و اسناد خود شده‌اند و یا شهروندانی که اسناد مفقودی را پیدا کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به این پایگاه، نسبت به ثبتِ دقیق و تحویل مدارک اقدام نمایند. اسنادِ واصله در لحظه، در سامانه جامع «پست‌یافته» ثبت گردیده و در صورت مراجعه صاحب اصلی و احراز هویت، بلافاصله مسترد خواهد شد.»

مدیرکل پست استان تهران در خصوص روندِ نگهداریِ سایر اسناد تصریح کرد: «چنانچه مدارکِ ثبت‌شده در موکب، تا پایان زمانِ استقرارِ ایستگاه مورد مطالبه قرار نگیرد، تمامی اقلامِ مذکور جهتِ صیانت و نگهداری به واحد‌های اجرایی پست منتقل می‌شوند و متقاضیان می‌توانند در روز‌های آتی، با مراجعه به وب‌سایت رسمی شرکت ملی پست (بخش پست‌یافته) و جست‌وجوی شناسه هویتی خود، ضمن اطلاع از محلِ دقیقِ نگهداریِ مرسوله، جهتِ طی مراحل قانونیِ دریافت مدارک به اداره پست مربوطه مراجعه نمایند.»