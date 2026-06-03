مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو، با اشاره به افزایش مصرف شیرخشک باوجود کاهش نرخ موالید، بر لزوم یکپارچگی و دقت بیشتر نظارت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شهرام شعیبی در نشستی تخصصی با حضور معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز، وضعیت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این استان را ارزیابی کرد. هدف اصلی این بازدید‌های میدانی، سنجش دقیق توانمندی‌ها و امکان‌سنجی برای واگذاری اختیارات بیشتر به سطوح استانی اعلام شده است تا بتوان در آینده‌ای نزدیک، بستر لازم برای تسریع در انجام امور ذینفعان و ارائه خدمات بهینه‌تر به مراجعان فراهم گردد.

شعیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نظارت بر شبکه تأمین و توزیع، به ویژه در حوزه شیرخشک، بر لزوم تشدید مراقبت‌ها تأکید کرد.

وی با یادآوری تجربه موفق توزیع شیرخشک در ایام جنگ تحمیلی سال گذشته گفت: همکاری مؤثر میان کارخانه‌های تولیدکننده، شرکت‌های پخش و نظارت دقیق دانشگاه‌های علوم پزشکی باعث شد تا در آن مقطع حساس، شکایت عمده‌ای از سوی مردم ثبت نشود، هرچند چالش‌هایی نیز وجود داشت که نیازمند توجه بود.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو با بیان آمار‌های جدید اظهار کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که مصرف شیرخشک در کشور روندی صعودی داشته است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ میلیون قوطی شیرخشک مصرف شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸۲.۵ میلیون قوطی افزایش یافته است.

وی افزود: این در حالی است که نرخ زاد و ولد کاهش یافته است. افزایش مصرف باوجود کاهش موالید، نشان‌دهنده تغییر الگو‌های تغذیه‌ای یا سایر عوامل اثرگذار بر تقاضاست که در شرایط فعلی و با توجه به دشواری‌های تأمین ارز، مدیریت هوشمندانه توزیع را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

شعیبی خاطرنشان کرد: امسال سخت‌گیری‌های بیشتری در حوزه توزیع اعمال شده است و انتظار می‌رود نظارت‌ها در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت کامل، یکپارچه و بدون نقص اجرا شود. وی از تمامی معاونان غذا و دارو در سراسر کشور خواست تا نظارت دقیق‌تری بر زنجیره توزیع داشته باشند تا از هرگونه انحراف یا کمبود جلوگیری شود.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی در خصوص بحث تفویض اختیارات نیز توضیح داد: بسیاری از فرآیند‌های اداری و نظارتی در دستور کار برای واگذاری به دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دارد. در این مسیر، دریافت بازخورد عملکردی از دانشگاه‌ها بسیار حیاتی است.

وی تأکید کرد: اگرچه عموم دانشگاه‌ها عملکرد مطلوبی از خود نشان داده‌اند، اما برخی از آنها نیازمند تقویت جدی‌تر ساختار‌ها و نیروی انسانی هستند که این موضوع با همکاری و هماهنگی بیشتر بین ستاد و صف قابل بهبود خواهد بود.

در پایان این سفر کاری، مدیرکل سازمان غذا و دارو به همراه معاون غذا و داروی البرز و هیئت همراه، با حضور در یکی از کارخانه‌های تولیدی منطقه، از نزدیک در جریان روند تولید و فرآیند‌های فنی قرار گرفته و زیرساخت‌های تولیدی این واحد را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.