\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062d\u0645\u0627\u0633\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u00a0\u060c \u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u062d\u0632\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u0631\u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.