

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قائنات با اشاره به اجرای طرح نظارت برخورد با نانوایی‌های متخلف از مهر و موم یک واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فولادی گفت: در راستای طرح نظارت و برخورد با نانوایی‌های متخلف در شهرستان قاینات، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان قاینات پس از هماهنگی با مرجع قضائی از تعدادی نانوایی‌ها صنفی فعال در حوزه استحفاظی بازدید کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی انجام شده از یک واحد صنفی نانوایی، مقداری آرد قاچاق کشف شد، افزود: در این خصوص این واحد صنفی متخلف که اقدام به خرید آرد قاچاق کرده بود با هماهنگی مرجع قضائی مهر و موم شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائنات با اشاره به اینکه فعالیت‌های واحد‌های صنفی توسط پلیس رصد می‌شود، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی، موضوع را از طریق طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.