سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با هدف ترویج گفتمان علمی و امیدآفرینی، از راه‌اندازی «موکب‌های علمی» در ۱۰ شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مجید میکائیلی، رئیس این سازمان، با اعلام خبر برپایی موکب‌های علمی در شهر‌های شیراز، مرودشت، اقلید، جهرم، لارستان، فراشبند، فسا، ارسنجان، بختگان و کازرون اظهار داشت: این اقدام با هدف معرفی ظرفیت‌های علمی استان، جذب ایده‌های نوآورانه و تبیین اهمیت مرجعیت علمی کشور انجام می‌شود.

وی محور‌های اصلی برنامه‌های این موکب‌ها را «روایت پیشرفت علمی» (مقایسه وضعیت علمی گذشته و حال)، معرفی طرح‌های حمایتی از نخبگان، ثبت‌نام و ایجاد بانک طرح و ایده، برگزاری مسابقات علمی و همچنین معرفی علوم نوظهور نظیر هوش مصنوعی و کوانتوم برشمرد.