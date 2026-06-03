کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی زنجان گفت:هشدار سطح زرد به جهت پیش بینی رگبار پراکنده باران و احتمال آبگرفتگی محلی و موقت معابر صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ الهام نجفی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان امروز استان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شود که گاهی با وزش باد ملایم همراه می‌شود.

وی گفت: از بعدازظهر امروز با عبور امواجی از منطقه شاهد افزایش ابر‌ها خواهیم بود که در برخی مناطق با رگبار پراکنده باران، وقوع رعد و برق و وزش باد موقت نسبتا شدید همراه خواهیم شد.

نجفی ادامه داد: این شرایط جوی تا روز جمعه هفته جاری در استان ادامه خواهد داشت و هفته آینده شرایط جوی استان پایدارتر خواهد شد.

وی گفت:دمای هوا در نواحی مختلف استان تا پایان هفته جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت.

ادامه داد: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با ۶ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و گیلوان با ۴۰ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین مناطق استان ثبت شد.