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کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی زنجان گفت:هشدار سطح زرد به جهت پیش بینی رگبار پراکنده باران و احتمال آبگرفتگی محلی و موقت معابر صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ الهام نجفی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان امروز استان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی میشود که گاهی با وزش باد ملایم همراه میشود.
وی گفت: از بعدازظهر امروز با عبور امواجی از منطقه شاهد افزایش ابرها خواهیم بود که در برخی مناطق با رگبار پراکنده باران، وقوع رعد و برق و وزش باد موقت نسبتا شدید همراه خواهیم شد.
نجفی ادامه داد: این شرایط جوی تا روز جمعه هفته جاری در استان ادامه خواهد داشت و هفته آینده شرایط جوی استان پایدارتر خواهد شد.
وی گفت:دمای هوا در نواحی مختلف استان تا پایان هفته جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت.
ادامه داد: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با ۶ درجه سانتیگراد خنکترین و گیلوان با ۴۰ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین مناطق استان ثبت شد.