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یک خانه ویلایی در کوچههای تنگ و باریک ساغریسازان رشت طعمه حریق شد که با تلاش آتش نشانان مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به گزارش حادثه آتش سوزی یک خانه ویلایی در کوچههای تنگ و باریک ساغریسازان رشت بامداد امروز گفت: ۲۰ آتش نشان و افسر ارشد با ۷ خودروی آتش نشانی و آبرسان به محل حادثه اعزام شدند.
شهرام مومنی با بیان اینکه شعلههای آتش از سقف یک باب خانه ویلایی نسبتا بزرگ در حال پیشروی به خانههای هجوار بود، افزود: آتش نشانان از سه طرف پس از پرتاب لولههای نواری به کانون آتش رسیدند تا نسبت به مهار و پیشگیری از گسترش آتش اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه پشت بامهای به هم چسبیده چوبی چالش انگیزترین مسئله پس از گذشتن از کوچههای تنگ و باریک محله ساغریسازان بود ادامه داد: در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید، اما علت و میزان خسارت در دست بررسی است.