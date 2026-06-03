فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: اقتدار امروز کشور حاصل دوراندیشی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، تلاش نیرو‌های مسلح و همراهی مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار علی سرلک در اجلاسیه بزرگداشت امامین انقلاب که مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به نقش رهبر شهید در دوران دفاع مقدس گفت: اقتدار موشکی امروز جمهوری اسلامی نتیجه نگاه راهبردی و آینده‌نگر ایشان در توسعه توانمندی‌های دفاعی است.

وی افزود: در نخستین سال شکل‌گیری جمهوری اسلامی، زمانی که ارتش متجاوز حزب بعث با هدف از میان برداشتن نظام نوپا به کشور حمله کرد، کشور در وضعیتی بحرانی قرار داشت.

وی ادامه داد: در این مقطع حساس، مدیریت امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از مشاوران هوشمند و ایجاد یک اتحاد خاص، توانست کشور را از لبه پرتگاه عبور دهد.

فرمانده دفاع مقدس خاطرنشان کرد: یکی از کلیدی‌ترین ابعاد در مدیریت این دوران، بهره‌گیری از دانش نظامی رهبر شهید بود.

سردار سرلک گفت: رهبر شهید با نگاهی ژرف و دانش نظامی گسترده، نه تنها در عرصه استراتژی، بلکه در عرصه تاکتیک نیز نقش موثری در هدایت جنگ تحمیلی ایفا کردند.

سردار سرلک گفت: یکی از بزرگترین دستاورد‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته، مدیریت هوشمندانه اختلافات سیاسی است.

وی ادامه داد: با وجود سلیقه‌های سیاسی متفاوت در دولت‌های مختلف، مدیریت عالی کشور همواره تلاش کرده است تا از ایجاد «چند دستگی» و شکاف‌های اجتماعی جلوگیری کند.

فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: در حالی که ارتش ایالات متحده آمریکا با ادعای داشتن بزرگترین قدرت هوایی و تجهیزات نظامی جهان، همواره در پی اعمال نفوذ و محاصره منطقه‌ای است، جمهوری اسلامی با اتکا به توان داخلی، الگوی متفاوتی از امنیت را ارائه داده است.

وی افزود: برخلاف تصور دشمن با هوشمندی نیرو‌های امنیتی و ایثارگری رزمندگان، توطئه دشمنان خنثی شد و مرز‌های این سرزمین، تحت حفاظت نظام دفاعی قدرتمند و هوشمند است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی هم در این اجلاسیه گفت: شهدای جنگ رمضان و دفاع مقدس با ایثار خود، سرمایه‌ای معنوی برای جامعه اسلامی هستند و مسیر انقلاب را روشن نگه داشته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین نوری با اشاره به نقش تعیین‌کننده فرهنگ ایثار و مقاومت در تاریخ انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مسیر انقلاب اسلامی بر پایه ایمان، فداکاری و حضور آگاهانه مردم در صحنه شکل گرفته و تداوم یافته است؛ مسیری که با خون پاک شهدا تثبیت و استوار شده است.

وی با بیان اینکه شهدای دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان در امتداد همان جریان نورانی ایثار در تاریخ اسلام قرار دارند، افزود: این شهدا با نثار جان خود، ارزش‌هایی را زنده نگه داشتند که ریشه در مکتب عاشورا و فرهنگ اهل‌بیت (ع) دارد.

حجت‌الاسلام نوری افزود: فرهنگ شهادت، صرفا یک رویداد تاریخی نیست، بلکه جریان زنده‌ای است که در بطن جامعه اسلامی جریان دارد و همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.