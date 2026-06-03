کمیته فنی و مربیان منتخب کشور اسامی شناگران و مربیان تیم جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا را اعلام کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،پس از بررسی نتایج مسابقات مختلف و ارزیابی عملکرد شناگران در رقابت‌های انتخابی اصفهان، کمیته فنی و مربیان منتخب کشور اسامی اعضای تیم جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا را اعلام کردند.

بر این اساس، شناگران زیر به عنوان نفرات منتخب تیم جوانان کشور معرفی شدند:

دانیال جهانگیری (تهران)

محمدمهدی غلامی (فارس)

پارسا شهشهانی (فارس)

علیرضا عرب (فارس)

• امیرعلی ثابتی (خراسان رضوی)

کیارام کیانی (کردستان)

همچنین جمال چاوشی از اصفهان و میثم سعادتی از خراسان رضوی به عنوان مربیان تیم معرفی شدند.

انتخاب این نفرات بر اساس رکورد‌های ثبت‌شده در مسابقات رسمی و همچنین عملکرد آنان در رقابت‌های انتخابی اصفهان و با نظر کمیته فنی و مربیان منتخب کشور انجام شده است.

در صورت فراهم شدن شرایط لازم برای اعزام، ملی‌پوشان جوان شنا اواخر تیرماه در این رقابت‌ها به مصاف حریفان آسیایی خواهند رفت.