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مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی ایلام گفت: ۲۵ جشن خیابانی با ۱۳۵ غرفه فرهنگی و پذیرایی در سطح استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حجتالاسلام رحیمی »مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی ایلام از برگزاری ۲۵ جشن خیابانی به مناسبت عید سعید غدیر خبر داد.
به گفته وی، این جشنها شامل ۱۳۵ غرفه فرهنگی و پذیرایی است که بخشی از برنامهها به صورت خیابانی اجرا میشود.
یکی دیگر از برنامهها، اطعام روز عید غدیر است که توسط خود مردم و در قالب مواکب و هیئتهای مذهبی توزیع میشود.
رحیمی محور گفتمانی برنامهها را ارتباط غدیر با انقلاب اسلامی و رهبری عنوان کرد و گفت: با توجه به همزمانی عید غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، ویژه برنامههای فرهنگی نیز تدارک دیده شده است.