به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج حسین نوروزی پدر طلبه شهید محمدحسن نوروزی پس از سال‌ها تحمل صبر و فراق فرزند در ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر مرحوم حاج حسین نوروزی عصر دیروز در میان حزن و اندوه مردم قدرشناس قائم شهر تشییع و در جوار فرزندش به خاک سپرده شد.

طلبه شهید محمد حسن نوروزی متولد چهارم خرداد ۱۳۴۲بود که در دفاع از میهن اسلامی ایران، هفتم فروردین سال ۱۳۶۱ در منطقه رقابیه شوش بر اثر ترکش سلاح دشمن متجاوز به فیض شهادت نائل آمد.

سعید کهن‌سال مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، ضایعه درگذشت مرحوم حاج حسین نوروزی پدر شهید محمد حسن نوروزی را به جامعه معزز شاهد و ایثارگر، به‌ویژه خانواده و بستگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این پدر فقید، همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد.