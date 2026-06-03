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مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم از آغاز عملیات بازسازی دومین واحد این شرکت که در جنگ ۱۲روزه، آسیب دیده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خدری گفت: بر اثرحمله دشمن به یکی از واحدهای شیرینسازی این پالایشگاه در جنگ ۱۲ روزه، بخشهای مختلفی ازجمله فنهای آمینی، اسیدی و پروپان، استراکچرهای فلزی، لولهها و شیرآلات، ادوات برقی و ابزار دقیقی، همچنین برج جذب آسیب دیدند که بازسازی اساسی این واحد در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: اگرچه برآورد اولیه زمان اجرای پروژه ۱۸ تا ۲۰ ماه بود، اما با ایجاد تغییرات در برنامهها و فشردهکردن فعالیتها و مذاکره با پیمانکار به دلیل اهمیت کاهش زمان، مدتزمان اجرا به ۱۰ ماه کاهش یافته است.
مدیرعامل پالایشگاه فجرجم ادامه داد: اکنون عملیات آواربرداری و داربستبندی با حدود ۱۷۰ نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است و پیشبینی میشود در اوج عملیات، این تعداد به ۳۵۰ نفر برسد.
خدری تصریح کرد: با اتمام بازسازی و بهرهبرداری از این واحد، روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین و ۳ هزار بشکه مایعات گازی به چرخه تولید پالایشگاه بازمیگردد که ارزش ریالی آن روزانه بیش از ۵۲ میلیارد ریال برآورد میشود. با توجه به آسیبهای وارده به سایر تأسیسات گازی کشور، راهاندازی مجدد این واحد اهمیت راهبردی دارد.
وی تأکید کرد: در بازسازی این واحد از توان شرکتها و پیمانکاران داخلی استفاده میشود. ساخت و نصب فنهای هوایی، بازسازی و پوشش داخلی برج جذب، تأمین اکثر مواد، عملیات اجرایی و نظارت پروژه همگی با توان داخلی انجام میشود.
براساس این گزارش، در عملیات بازسازی، خرید و نصب ۷۰۰ قلم لوله و اتصالات، ۲۲۰ قلم تجهیزات برقی و ابزار دقیقی، بازسازی یک دستگاه برج جذب، انجام ۴ هزار سرجوش، ۷ هزار متر رنگ و عایق، ۴۰۰ تن استراکچر و خرید، ساخت و نصب حدود ۴۰ دستگاه تیوپ باندل به همراه فنها و الکتروموتورهای مرتبط انجام میشود.