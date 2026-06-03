بخشدار مرکزی بافق با تأکید بر اولویت‌مند بودن ارتقای راه‌های دسترسی و آسفالت معابر برای اهالی روستاها، از اجرای ۵۰ هزار متر مربع آسفالت در معابر روستایی این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، لیلی رنجبر گفت: عملیات اجرای بیش از ۵۰ هزار متر مربع آسفالت با بهره‌گیری از قیر مشارکتی در روستا‌های تابعه بخش مرکزی بافق محقق شده است.

وی این حجم از عملیات عمرانی را گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رضایتمندی روستاییان دانست و افزود: با توجه به گستردگی و پراکندگی روستا‌های بخش مرکزی و ضرورت اجرای فاز‌های جدید طرح هادی، چشم‌انداز ما استمرار و شتاب‌بخشی به روند تخصیص اعتبارات استانی و مساعدت‌های بنیاد مسکن است.

بخشدار مرکزی بافق بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان و استان برای پیشبرد طرح‌های جاری تأکید و ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی دقیق میان بنیاد مسکن شهرستان و استان، زمینه تکمیل به‌موقع طرح‌های نیمه‌تمام و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های جدید فراهم شود تا سطح کیفی خدمات در مناطق روستایی ارتقا یابد.