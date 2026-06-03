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جلسه هماهنگی دهمین دوره جشنواره «جایزه ملی ایثار» با حضور مدیران امور شاهد و ایثارگر وزارتخانههای علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد و طبق اعلام مسئولان، این رویداد ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ میزبان برگزیدگان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر صابریان درجلسه هماهنگی دهمین دوره جشنواره «جایزه ملی ایثار» ضمن بررسی روند اجرایی جشنواره، بر اهمیت شناسایی و تجلیل از دانشجویان و دانشآموزان ممتاز جامعه هدف تأکید شد.
مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این دوره فراهم شده است، گفت: طبق برنامهریزی صورتگرفته و در صورت عدم بروز اتفاقات غیرمترقبه، مراسم دهمین دوره جشنواره جایزه ملی ایثار در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و جزئیات دقیقتر آن متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
وی به مقایسه وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر با سایر دانشجویان پرداخت و تصریح کرد: بر اساس شاخصهای آموزشی موجود، وضعیت علمی و آموزشی جامعه هدف در سطح مطلوبی ارزیابی میشود که نشاندهنده تلاش و استعدادهای درخشان این قشر است.
درخشش دانشجویان ایثارگر در دانشگاههای تراز اول
مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزاری این جشنواره را گامی در جهت ترویج فرهنگ ایثار و قدردانی از نخبگان شاهد دانست.
دکتر آقامیری با اشاره به آمار علمی دانشجویان این جامعه تأکید کرد: نکته قابلتوجه این است که حدود ۱۵ درصد از دانشجویان برتر دانشگاههای سطح یک کشور را دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکیل میدهند که این موضوع گواهی بر توانمندی علمی و تحصیلی بالای این عزیزان است.