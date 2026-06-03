مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران گفت: خوشبختانه با مدیریت صحیح ذخایر آبی، هیچ برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب نداریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا قاسمی مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران با حضور در برنامه شبکه خبر گفت: الگوی مصرف آب در تهران به ازای هر نفر ۱۳۰ لیتر در هر شبانه روز تعریف شده است و مصرفی که اتفاق می افتد بیشتر از این رقم می باشد.

وی افزود: در تهران مصرف برای هر نفر ۲۲۰ لیتر بود که با همراهی مردم در سال گذشته این عدد به رقم ۱۹۵ لیتر کاهش پیدا کرد و یا هنوز ۶۵ لیتر بالاتر از الگو آب مصرف داریم

قاسمی افزود: متاسفانه بارندگی در حوزه دریاچه نمک استان‌های تهران، قم، البرز و سمنان نسبت به میانگین کشور کمتر بوده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران بیان کرد: نسبت به میانگین کشوری کماکان ۳۵ درصد بارندگی در استان تهران کمتر بوده ولی خوشبختانه ۱۸ درصد نسبت به بارندگی امسال مثبت بوده ایم و این خشکسالی چند ساله باعث کاهش آب های سطح های زیر زمینی و سدها گردید.

قاسمی گفت: امسال برنامه های مختلفی نظیر مدیریت مصرف اتخاذ شده و همچنین استفاده از ادوات کاهنده نیز یکی دیگر از برنامه‌های ما می باشد؛ همچنین ادارات و مکان های غیر مسکنی می بایست مصرف خود را ۲۵ درصد کاهش دهند.

وی بیان کرد: همچنین یکی دیگر از برنامه‌های ما محل محوری در زمینه آب است که مورد تایید ریاست جمهوری و استانداری قرار گرفته است و این طرح به صورت پایلوت در چند منطقه از تهران در حال اجرا است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران افزود: در تهران ما پنج سد تأمین کننده آب داریم. برای عبور یکسال به طور طبیعی باید در پنج سد تهران چیزی حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب داشته باشیم. امسال از مهرماه با عدد ۲۵۰ میلیون شروع کردیم که عدد نگران کننده ای بود.

وی افزود: در حال حاضر باتوجه به بارش های بهاری و کمک هموطنان در مدیریت مصرف عدد ذخایر سدهای استان تهران به رقم ۵۳۸ میلیون متر مکعب رسیده است، ولی هنوز نسبت به میانگین بلندمدت مدت ۳۰۰ میلیون مترمکعب عقب هستیم.

قاسمی گفت: خوشبختانه با مدیریت صحیح ذخایر آبی، ما هیچ برنامه ای برای نوبت بندی آب نداریم.

وی بیان کرد: بیش از ۷۰ سال شبکه آب تهران قدمت دارد. خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته کمترین پرتی آب را داریم. این پرتی در تهران ۲۲ درصد است. ۱۰ درصد هدر رفت آب به دلیل فرسودگی تجهیزات است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران افزود: همچنین ۳۰۰ کیلومتر برنامه برای نوسازی خطوط لوله و انتقال آب در تهران برای سال ۱۴۰۵ در نظر داریم.

قاسمی بیان کرد: در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۲۰۰ مورد ضربه به تأسیسات آب در تهران شد که تمرکز برای جبران خسارت بود و این باعث شد ما برنامه‌های خود را مقداری به تعویق بیاندازیم.

وی تصریح کرد: نزدیک به ۵۰ درصد مشترکین ما خوش مصرف هستند و الگوی مصرف را رعایت می کنند؛ مابقی پرمصرف و بدمصرف محسوب می شوند. اگر آنها ۲۰ درصد مصرف خود را کم کنند، ۲۰ درصد در قبوض آب‌شان کاهش می‌یابد.