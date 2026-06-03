فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری ۲ مأمورنما خبر داد که با استفاده از لباس و کارت‌های جعلی، از شهروندان اخاذی می‌کردند و تاکنون ۴ شکایت علیه آنان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا، با اشاره به دریافت چندین شکایت مردمی درباره اخاذی افراد مأمورنما در حوزه کلانتری ۱۲ طاق سپهر، گفت: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، هر ۲ متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

به گفته وی، در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعدادی کارت شناسایی جعلی و البسه نظامی کشف و ضبط شد. عربی افزود: تاکنون ۴ نفر از شهروندان نیز با مراجعه به کلانتری ۱۲ طاق سپهر، علیه این افراد اعلام شکایت کرده‌اند. وی از شهروندان خواست در مواجهه با افراد مدعی مأموریت، حتماً کارت شناسایی رسمی مطالبه کنند و موارد مشکوک را از طریق ۱۱۰ گزارش دهند.