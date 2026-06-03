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هرگونه تلاش برای ایجاد اخلال و ناآرامی در بازار با برخورد قاطع مواجه میشود و در حال حاضر نیز هیچ مشکلی در تامین و فعالیت اصناف وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی کشور در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تاکید بر ثبات بازار در شرایط جنگی، گفت: تعزیرات حکومتی برای انجام ماموریتهای خود نیازمند همراهی همه مسئولان است.
عباس ذاقلی با تاکید بر برخورد با متخلفان، افزود: با افرادی که به هر نحو قصد دارند بازار را به سمت ناآرامی سوق دهند، قاطعانه برخورد میکنیم و آمارها نیز نشان میدهد که بازار تحت کنترل است و مشکل خاصی وجود ندارد.
وی با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان، گفت: از همه اقشار جامعه، از مدیران تا مردم در سطح خیابان که با متانت شرایط را مدیریت میکنند، باید قدردانی کرد.
قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی کشورافزود: مدیریت موفق بازار در شرایط بحرانی، ریشه در فرهنگ و همبستگی مردم ایران دارد و امروز هیچ نقصانی در فعالیت اصناف و روند بازار مشاهده نمیشود.
ذاقلی گفت: تجربه کشور در عبور از جنگهای گذشته نشان داده که حتی در سختترین شرایط نیز اجرای قوانین و امور اداری متوقف نشده و این مساله بیانگر صلابت و انسجام ملی است.
در ادامه این آیین از خدمات براتعلی صالحی سرپرست پیشین تعزیرات حکومتی استان اصفهان قدردانی و حسین ایزدی به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد.