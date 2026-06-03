به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد:ماموران ایست بازرسی شهرستان آستارا حین بازرسی از خودرو‌های عبوری، به یکدستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودرو را توقیف کردند.

در بازرسی از این خودرو ، ۱۰۰ کیلوگرم از انواع فرآورده‌های گوشتی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.

متهم ۴۲ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.