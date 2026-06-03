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ماموران ایست بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان آستارا، یکدستگاه خودروی سواری سمند بدون یخچال را که ۱۰۰ کیلوگرم انواع فرآوردههای گوشتی را به صورت غیرمجاز حمل میکرد، توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد:ماموران ایست بازرسی شهرستان آستارا حین بازرسی از خودروهای عبوری، به یکدستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودرو را توقیف کردند.
در بازرسی از این خودرو ، ۱۰۰ کیلوگرم از انواع فرآوردههای گوشتی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.
متهم ۴۲ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.