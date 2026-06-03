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۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بچهماهی بومی در تالاب بینالمللی شادگان رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رهاسازی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بچهماهی بومی در تالاب بینالمللی شادگان با حضور مسئولان، صیادان و بهرهبرداران برگزار شد.
بازسازی ذخایر آبزیان، حفظ تنوع زیستی و حمایت از معیشت جوامع محلی هدف این اقدام اعلام شده است و گونههای بومی شامل بنی، شیربت، برزم، عنزه و گطان در تالاب رهاسازی شدند.
در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه بچهماهی از گونههای بومی و سازگار با شرایط زیستمحیطی در بخشهای مختلف تالاب شادگان رهاسازی شده است. این برنامه با هدف تقویت جمعیت آبزیان، پایداری فعالیتهای صیادی و حفاظت از اکوسیستم ارزشمند تالاب شادگان اجرا میشود.