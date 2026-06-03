سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان گفت: بیش از ۵۶ ویژه‌ برنامه به‌مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد و دهه امامت و ولایت در لرستان برگزار می شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت: بیش از ۵۶ برنامه‌ویژه به‌مناسبت سی و هشتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد و دهه امامت و ولایت در پنج بقعه متبرکه شاخص و بیش از یکصد مسجد استان برگزار می شود .

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا غلامی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده دستگاه‌های فرهنگی استان برای گرامیداشت این مناسبت‌های مهم اظهار کرد: دعوت از سخنرانان کشوری به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و فضاسازی‌های مختلف فرهنگی و تبلیغی نیز در سطح استان انجام می‌شود تا نقش و جایگاه امام راحل (ره) در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تداوم آن بیش از پیش برای مردم تبیین شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان افزود: در این برنامه‌ها، تبیین جایگاه امام خمینی (ره) و نقش تاریخی ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی، همچنین بازخوانی مسیر ۳۷ سال زعامت و رهبری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای مدنظر قرار دارد تا نسل‌های مختلف با ابعاد این حماسه بزرگ و استمرار آن آشنا شوند.

غلامی ادامه داد: در کنار این موضوع، انتقال پیام رسالت انقلاب اسلامی به رهبر، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و نیز معرفی و تبیین ابعاد مختلف این مسیر انقلابی در دستور کار برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی قرار دارد.

وی افزود: اعزام روحانیون به نقاط مختلف استان نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است تا جایگاه امام راحل (ره)، نقش شهدای قیام ۱۵ خرداد و اهمیت این حرکت تاریخی در شکل‌گیری نهضت اسلامی برای مردم به‌ویژه جوانان تبیین شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان گفت: برنامه‌ها در مصلی‌های نمازجمعه، مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان برگزار می‌شود و در هر منطقه و هر شهر، یک مسجد محوری برای اجرای برنامه‌های اصلی در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: این مناسبت‌ها فرصت ارزشمندی برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت روحیه معنویت و بصیرت، و انتقال مفاهیم والای ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری به نسل امروز است.