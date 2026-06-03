در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توسعه اشتغال پایدار و حمایت از تولیدکنندگان بومی، به ۱۰ واحد تولید عسل طبیعی در روستای چنار سفلی تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه اسدآباد با اشاره به اهمیت حمایت از مشاغل تولیدی و روستایی گفت:این تسهیلات با هدف تقویت چرخه تولید، افزایش ظرفیت فعالیت زنبورداران، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کمک به رونق اقتصادی مناطق روستایی اعطا شده است.

جمال گوهری با بیان اینکه روستای چنار سفلی از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه زنبورداری و تولید عسل طبیعی برخوردار است، افزود: حمایت از فعالان این حوزه می‌تواند علاوه بر افزایش تولید محصولات باکیفیت، زمینه رشد اقتصادی و بهبود معیشت خانوار‌های روستایی را فراهم کند.

او تصریح کرد: بسیج سازندگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه، از طرح‌های اشتغال‌زا و تولیدی حمایت کرده و این روند در راستای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف ادامه خواهد داشت.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه اسدآباد گفت: توسعه مشاغل خرد و خانگی و پشتیبانی از تولیدکنندگان محلی از مهم‌ترین برنامه‌های بسیج سازندگی در مسیر تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد مردمی است.