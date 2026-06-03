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دانشجوی دانشگاه تهران طرح پیشرفته خود را در زمینه تولید بیوانرژی و مقابله با تغییرات اقلیمی به نمایندگان کشورهای مختلف و هیأت رئیسه اکوسوک ارائه کرد.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهندس سیده خمساء اسبقیان، پژوهشگر مقطع دکتری مهندسی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، بهعنوان تنها نماینده ایران، در مجمع جوانان شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC ۲۰۲۶) در نیویورک حضور یافت.
وی در این گردهمایی بینالمللی، طرح پیشرفته خود را در زمینه تولید بیوانرژی و مقابله با تغییرات اقلیمی به نمایندگان کشورهای مختلف و هیأترئیسه اکوسوک ارائه کرد.
مهندس سیده خمساء اسبقیان با پنجمین سال حضور پیاپی، توانست پذیرفتگی علمی و فعالانه خود را در یکی از مهمترین ساختارهای تصمیمساز جوانان جهان به اثبات برساند.
این پژوهشگر دانشگاه تهران در این نشست، با محور قراردادن محیطزیست و تغییر اقلیم، راهکارهای نوآورانهای را در حوزه «تولید انرژی زیستی» (Bioenergy) رائه نمود.