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مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ گفت: بیش از ۱۰۰ هزار تخممرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی از شهرری کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: سودجویانی که برای پر کردن جیبشان، سلامت شهروندان را با برچسبهای جعلی به بازی گرفته بودند، دستگیر شدند.
بر اساس اعلام پلیس تهران بزرگ عملیات کشف این انبار بزرگ، نتیجه نظارت هوشمندانه و دریافت اطلاعات محرمانه از سوی مردم بوده است.
اداره نظارت بر اماکن تهران با اماکن شهرستان ری فعالیتهای مشکوک در یک سوله در یکی از روستاها را زیر نظر گرفت. حجم تردد غیرعادی به این واحد و عدم وجود مجوزهای قانونی، اولین زنگ خطر بود.
مأموران با رصد دقیق، متوجه شدند که در این واحد، فرآیند «بازسازی برند» در حال انجام است؛ یعنی تخممرغهای فاسد با استفاده از برچسب های جعلی و تاریخهای انقضای جدید، خود را به جای کالای تازه جا میزنند.
با اخذ دستورات قضایی، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲، پلیس با اجرای دستور مهر وموم وارد سوله شدند. در صحنه جرم، علاوه بر حجم عظیم تخممرغهای فاسد، تجهیزات برچسب زنی و مواد بستهبندی غیربهداشتی نیز کشف و ضبط شد.
پلیس خطاب به سودجویان و متخلفین اعلام کرد: هرگونه دستکاری در تاریخ مصرف، درج لیبل جعلی یا فعالیت در کارگاههای غیرمجاز و زیرزمینی، نه تنها منجر به مهروموم واحد و مصادره اموال میشود، بلکه با پروندههای سنگین کیفری و حکمهای بازدارنده روبهرو خواهند شد. سلامت مردم «خط قرمز» ماست و هیچ توجیه اقتصادی، مجوزِ آسیب به جان انسانها نیست
پلیس اماکن به شهروندان توصیه کرد؛ خرید از فروشگاههای معتبر، بررسی ظاهری نداشتن شکستگی یا بوی نامطبوع، تست در منزل و... مد نظر قرار گیرد تا سلامت مردم به خطر نیوفتد.