فناوران کشورمان در سازمان جهاد دانشگاهی تهران، توانستند با دستیابی به دانش‌فنی تولید ماده «کولین کلراید»، یکی از مهم‌ترین مکمل‌های صنعت دام و طیور را به‌صورت کاملاً بومی و با استاندارد‌های جهانی تولید کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، الهه بهلول‌بندی عضو هیئت علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران و مجری طرح، با بیان این‌که این ماده مغذی در صنعت دامپروری کاربرد دارد و از مکمل‌های اساسی در تغذیه دام و طیور است، گفت: دستیابی فناوران ایرانی به این دانش‌فنی و متعاقب آن تجاری‌سازی آن کشورمان را از واردات این ماده مغذی بی‌نیاز می‌کند.

این عضو هیأت علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در خصوص این پروژه فناورانه توضیح داد: توسعه دانش فنی تولید کولین کلراید حاصل همکاری نزدیک و هماهنگی بخش‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی مختلف بوده است.

وی ادامه داد: فرآیند تحقیق شامل مطالعه منابع علمی، طراحی فرآیند‌های تولید شیمیایی، بهینه‌سازی شرایط واکنش و کنترل کیفیت محصول به شکل دقیق و مستمر بوده است.

مجری طرح افزود: ما کوشیدیم تا فرآیند تولیدی را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که هم کیفیت محصول و هم تکرارپذیری تولید در سطوح بالا تضمین شود تا نتیجه نهایی بتواند مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی عمل کند و به‌طور کامل پاسخگوی نیاز‌های صنعت دامپروری کشور باشد.

بهلول‌بندی بیان داشت: از مهم‌ترین چالش‌ها در این پروژه، رسیدن به محصولی با خلوص بالا و بهینه از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی بود که اثربخشی بالایی در خوراک دام و طیور داشته باشد. با استفاده از تکنیک‌های مدرن کنترل کیفیت و تحلیل مواد، مراحل پایش و آزمون کیفیت طی همة فرآیند تولید انجام شده است.

این عضو هیأت علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران خاطرنشان کرد: این دستاورد مهم فناوری و علمی، فرصتی بزرگ برای سازمان جهاد دانشگاهی تهران به‌منظور حضور فعال و مؤثر در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد: با ظرفیت تولید بالای «کولین کلراید» در داخل کشور، امکان کاهش چشمگیر هزینه‌ها برای تولیدکنندگان خوراک دام و طیور و همچنین ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای این ماده در بازار‌های داخلی فراهم می‌شود. از سوی دیگر، دسترسی به این دانش‌فنی پیشرفته، جهاد دانشگاهی تهران را در مسیر کمک به توسعه اقتصادی پایدار کشور قرار داده است که علاوه‌بر ایجاد ارزش‌افزوده داخلی، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در بازار‌های بین‌المللی خواهد بود.

بهلول‌بندی گفت: در اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های خودکفایی، اهمیت تولید محصولات استراتژیک و مکمل‌های تخصصی که نقش کلیدی در صنایع کشاورزی و دامپروری دارند، همواره مورد تأکید بوده است. دانش فنی تولید «کولین کلراید»، نمونه بارزی از موفقیت فناوری بومی است که این فلسفه را در عمل محقق کرده و تأثیرات مثبت بلندمدتی در امنیت غذایی، سلامت دام‌ها، کاهش هزینه‌های واردات و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی خواهد داشت.

مجری این طرح ادامه داد: با توسعه دانش فنی تولید این ماده، فرصت‌های گسترده‌ای برای تحقیق و توسعه محصولات مکمل مشابه و بهبود فناوری‌های تولید دیگر در زمینه مواد افزودنی خوراک دام و طیور فراهم می‌شود. این پروژه همچنین پایه و اساس خوبی برای همکاری‌های بیشتر میان مراکز تحقیقاتی، صنعت و بخش خصوصی به‌منظور توسعه فناوری‌های نوین در صنعت دامپروری است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه‌های آینده سازمان جهاد دانشگاهی تهران شامل ارتقای ظرفیت‌های تولیدی، توسعه نمونه‌های جدید مکمل‌های تغذیه‌ای با قابلیت اثرگذاری بیشتر، و تجاری‌سازی هر چه بیشتر محصولات در سطح گسترده است.

این فناور با بیان این‌که دستیابی به دانش‌فنی تولید ماده «کولین کلراید» در سازمان جهاد دانشگاهی تهران، نماد برجسته‌ای از توانمندی علمی، فناوری پیشرفته و تعهد پژوهشگران داخلی است، افزود: پژوهشگران با تولید این ماده توانسته‌اند یکی از مهم‌ترین مکمل‌های صنعت دام و طیور را به‌صورت کاملاً بومی و با استاندارد‌های جهانی تولید کنند.

بهلول‌بندی خاطرنشان کرد: این موفقیت نه تنها باعث بهبود و تقویت زنجیره تأمین مواد اولیه حیاتی می‌شود، بلکه در رشد بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد و به امنیت غذایی و ارتقای اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

وی اعلام کرد سازمان جهاد دانشگاهی تهران آماده همکاری و توسعه این فناوری در سطح گسترده‌تر است و چشم‌انداز روشنی را برای آینده صنعت دام و طیور کشور ترسیم می‌کند که بر اساس علم، نوآوری و استقلال فناورانه بنا شده است.

مجری این طرح یادآور شد: موفقیت در دستیابی به دانش‌فنی تولید این محصول، گواهی بر قابلیت‌ها و پتانسیل بالای متخصصان داخلی است که می‌توانند در مسیر توسعه صنعتی کشور گام‌های بزرگ‌تری بردارند و به خودکفایی کامل در زمینه‌های استراتژیک دست یابند.

«کولین کلراید» یکی از مکمل‌های اساسی و حیاتی در تغذیه دام و طیور است که تأثیر فراوانی بر سلامت و رشد بهینه حیوانات دارد. این ماده نقش کلیدی در فرآیند‌های فیزیولوژیکی بدن ایفا می‌کند و بهبود عملکرد تولید مثلی، افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری‌زا و حفظ سلامت کلی دام و طیور را تضمین می‌کند.

کولین در عملکرد کبد هم بسیار موثر است و به جلوگیری از بیماری‌های کبدی کمک می‌کند که یکی از مشکلات شایع در دامداری‌ها و مرغداری‌ها است. علاوه‌بر این، کولین باعث بهبود متابولیسم چربی‌ها شده و از تجمع چربی‌های مضر در اندام‌ها جلوگیری می‌کند، که این امر در سلامت طولانی‌مدت حیوان و کاهش مرگ‌ومیر نقش مهمی ایفا می‌کند.

تاکنون، ماده کولین کلراید به شکل عمده از طریق واردات تأمین می‌شده است. واردات این ماده همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده است از آن جمله می‌توان به هزینه‌های بالای ارزی، مشکلات مربوط به تأمین و انتقال کالا و ریسک نوسانات قیمت در بازار‌های جهانی اشاره کرد که تولیدکنندگان داخلی خوراک دام و طیور را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده بود.

این مسائل علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، پایداری زنجیره تأمین خوراک دام را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود با تجاری‌سازی این ماده مغذی کشور از واردات بی‌نیاز می‌شود.