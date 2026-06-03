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۷ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغهای شهرستان گلپایگان تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: این ساخت و سازها به دلیل تغییر کاربریهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان شناسایی و براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری تخریب شدند.
علی محمدی افزود:هرگونه ساختوساز در اراضی کشاورزی باید با اخذ مجوزهای قانونی و طی مراحل کارشناسی انجام شود و بهرهبرداران پیش از هرگونه اقدام، به این مدیریت مراجعه کنند و از مشاوره کارشناسان بهرهمند شوند.