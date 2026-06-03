به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: این ساخت و ساز‌ها به دلیل تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان شناسایی و براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری تخریب شدند.

علی محمدی افزود:هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی باید با اخذ مجوز‌های قانونی و طی مراحل کارشناسی انجام شود و بهره‌برداران پیش از هرگونه اقدام، به این مدیریت مراجعه کنند و از مشاوره کارشناسان بهره‌مند شوند.