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سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تمدید رسمی موافقتنامه فعالیت «کرسی یونسکو در بازیافت آب» در دانشگاه تهران تا سال ۲۰۳۰ موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تمدید رسمی موافقتنامه «کرسی یونسکو در بازیافت آب» که بر اساس ارزیابی عملکرد چهارساله و بررسی برنامههای آتی این کرسی اتخاذ شده، جایگاه دانشگاه تهران را به عنوان یکی از قطبهای مرجع علمی منطقه در حوزه بازیافت آب، منابع آب نامتعارف و توسعه پایدار، بیش از پیش تثبیت میکند.
کرسی یونسکو؛ پل ارتباطی دانشگاه، صنعت و سیاستگذاری
کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران که به ریاست دکتر محمدحسین صرافزاده، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران فعالیت میکند، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین بسترهای علمی کشور برای پیوند میان دانشگاه، صنعت، سیاستگذاران و نهادهای بینالمللی در حوزه آب تبدیل شده است.
این کرسی با محوریت امنیت آبی، اقتصاد چرخشی، بازچرخانی منابع، سازگاری با تغییر اقلیم و ارتقای بهرهوری آب، راهکارهای علمی و عملی برای مقابله با چالشهای فزاینده کمآبی ارائه میدهد.
«نظام مدار بسته آب»؛ دستاوردی فراتر از تصفیه فاضلاب
یکی از برجستهترین دستاوردهای این کرسی، توسعه و ترویج مفهوم «نظام مدار بسته آب» (Water Closed-Loop System) است. این رویکرد که آب را جزئی از یک چرخه هوشمند منابع میداند، فراتر از تصفیه مرسوم فاضلاب عمل میکند. این نظام هماکنون در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، صنایع غذایی، دارویی، خمیر و کاغذ و سایر بخشهای صنعتی به کار گرفته شده و در موارد متعدد، بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین و صرفاً از طریق مدیریت بهینه جریانهای آبی، کاهش چشمگیر مصرف آب را به همراه داشته است.
گستره فعالیتها؛ از فناوریهای نوین تا همکاریهای بینالمللی
کرسی یونسکو در بازیافت آب در زمینههای متنوعی از جمله توسعه فناوریهای نوین تصفیه و بازیافت آب، حذف آلایندههای نوظهور، کنترل نیترات در منابع آب آشامیدنی، شیرینسازی آبهای نامتعارف، بازیابی انرژی و مواد ارزشمند از فاضلاب، و بهرهگیری از راهکارهای مبتنی بر طبیعت، فعالیتهای گستردهای انجام داده است. تاکنون دهها پروژه صنعتی و پژوهشی و بیش از یکصد پایاننامه تحصیلات تکمیلی در راستای محورهای این کرسی اجرا شده است.
این کرسی همچنین با برگزاری کنفرانسها، نشستهای تخصصی، دورههای آموزشی و همکاری با نهادهای ملی و بینالمللی، نقشی مؤثر در جریانسازی علمی و ترویج فرهنگ بازیافت آب در کشور ایفا کرده است. همکاری با برنامههای آبشناسی یونسکو، کمیسیون ملی یونسکو، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مختلف جهان از دیگر فعالیتهای شاخص آن به شمار میرود.
تمدید این کرسی تا سال ۲۰۳۰ را میتوان نشانه اعتماد جامعه بینالمللی به ظرفیتهای علمی دانشگاه تهران و نقشآفرینی مؤثر پژوهشگران ایرانی در حل یکی از مهمترین چالشهای قرن بیستویکم دانست: امنیت و پایداری منابع آب.