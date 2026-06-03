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مصطفی مافی رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در ادامه سفر خود به یاسوج از عملیات اجرایی مجتمع ارتباطات و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور گفت: با احداث این مجتمع ، زمینه تحول جدی در حوزه ارتباطات و خدمات پایدار فناوری اطلاعات در استان کهگیلویه و بویراحمد فراهم خواهد شد.
مصطفی مافی با اشاره به برنامههای آینده وزارت ارتباطات در استان گفت: یکی دیگر از برنامههای مهم این وزارتخانه، راهاندازی کارخانه نوآوری در یاسوج است که تلاش میکنیم عملیات اجرایی آن نیز در سال جاری آغاز شود.
وی افزود: با توجه به برنامههایی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استان تعریف شده پیشبینی میکنیم کهگیلویه و بویراحمد در سالهای آینده به یکی از استانهای پیشرو کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شود.
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با تأکید بر توسعه بازار و توانمندسازی نیروی انسانی گفت: یکی از برنامههای مهم ما حمایت از حضور فناوران استان در نمایشگاههای بینالمللی و منطقهای است تا شرکتهای فناور بتوانند محصولات و توانمندیهای خود را در بازارهای گستردهتر معرفی کنند.
وی افزود: با راهاندازی این مرکز امکان حضور شرکتها و فناوران استان در رویدادها و نمایشگاههای تخصصی با حمایت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم میشود و این موضوع میتواند نقش مهمی در بازاریابی و توسعه بازار محصولات فناورانه داشته باشد.
مافی جذب سرمایهگذار را یکی از مهمترین نیازهای شرکتهای فناور دانست و افزود: آمادگی داریم با همکاری پارک علم و فناوری استان رویدادهای ویژهای برای دعوت از سرمایهگذاران سراسر کشور برگزار کنیم تا زمینه سرمایهگذاری بر روی ایدهها و محصولات فناورانه استان فراهم شود.
وی همچنین از اختصاص تسهیلات ویژه به شرکتهای فناور استان خبر داد و گفت: فراخوان این تسهیلات به زودی منتشر خواهد شد و تلاش میکنیم با همکاری صندوق پژوهش و فناوری استان در کوتاهترین زمان ممکن این حمایتها در اختیار فعالان حوزه فناوری قرار گیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این بازدید گفت: در آغاز به کار دولت ارزیابی شاخصهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد که استان در بسیاری از شاخصها وضعیت مطلوبی ندارد و در برخی موارد جزو استانهای پایین جدول قرار گرفته است.
رحمانی افزود: همین موضوع انگیزهای شد تا با پیگیریهای انجام شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که از فرزندان این استان است نخستین سفر استانی خود را به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص دهند و با حضور هیأتی بلندپایه تصمیمات مهم و ارزشمندی برای ارتقای زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات استان اتخاذ شود.
وی افزود: پس از این سفر جلسات و کمیتههای پایش به صورت مستمر برگزار و روند اجرای مصوبات پیشرفت مناسبی داشته است.
استاندار با اشاره به نبود مجتمع ICT در استان گفت یکی از کمبودهای جدی استان فقدان مجتمع آیسیتی بود و ما جزو معدود استانهایی بودیم که چنین ظرفیتی نداشتیم بنابراین احداث این مجتمع نیز در قالب مصوبات سفر وزیر ارتباطات ابلاغ شد.
رئیس ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: عملیات اجرایی این مجتمع از ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ آغاز شده و هماکنون با پیشرفت کاری ۶ درصدی در حال اجراست.
ملکحسینی افزود: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
وی مدت زمان اجرای این طرح را یک سال اعلام کرد و افزود: با تکمیل این مجتمع بستر مناسبی برای توسعه حوزه فناوری فراهم خواهد شد.
ملک حسینی اضافه کرد: این طرح قرار است به یکی از زیرساختهای مهم توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال در استان تبدیل شود.