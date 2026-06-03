سه مجله از مجلات دانشگاه تهران، از دانشکدگان هنر‌های زیبا، دانشکده الهیات و دانشکده حقوق و علوم سیاسی در کتابخانه دیجیتال نشریات الکترونیکی آلمان نمایه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجله «هنرهای نمایشی و موسیقی»، مجله «فلسفه و کلام اسلامی» و فصلنامه «سیاست» سه مجله‌ای هستند که در کتابخانه دیجیتال نشریات الکترونیکی آلمان نمایه شدند.

گفتنی است کتابخانه (EZB)، یکی از معتبرترین و گسترده‌ترین پلتفرم‌های دیجیتال جهان برای سازماندهی و دسترسی به نشریات علمی الکترونیکی است که از سوی بیش از ۶۷۰ دانشگاه، مؤسسه علمی و کتابخانه پژوهشی در سراسر جهان به عنوان ابزاری کلیدی برای دسترسی سریع و یکپارچه به متن کامل مقالات علمی استفاده می‌شود.