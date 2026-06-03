مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: با آغاز دوره‌های آموزش رایگان صنایع‌دستی، از میراث هنری آذربایجان غربی حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری با اعلام آغاز برنامه‌های رایگان آموزشی صنایع‌دستی در استان اظهار کرد: این اداره‌کل اولویت ویژه‌ای برای احیای هنر‌های اصیل و حمایت از هنرمندان این حوزه قائل است و در راستای حفظ هویت فرهنگی و انتقال دانش هنری از نسل‌های پیشین به جوانان، دوره‌های آموزشی رایگان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به جزئیات برنامه‌ها افزود: در مرحله نخست، دوره‌های تخصصی آموزش رشته‌های سفالگری و گلیم‌بافی در شهر ارومیه به‌صورت کاملاً رایگان آغاز شده است و هدف ما از برگزاری این کلاس‌ها، توانمندسازی هنرمندان و علاقه‌مندان است تا بتوانند با بهره‌گیری از دانش روز و حفظ اصول سنتی، محصولات باکیفیتی تولید کنند که نه تنها در بازار‌های داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها تنها در شهر ارومیه محدود نخواهد بود و تا پایان سال جاری، دوره‌های آموزشی متنوع دیگری در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در تمامی نقاط استان برگزار خواهد شد.

صفری تأکید کرد: ما متعهد هستیم که با گسترش این آموزش‌ها در سطح استان، بستری مناسب برای رشد اقتصادی هنرمندان فراهم آورده و از پیوند میان هنر سنتی و اشتغال‌زایی در جامعه حمایت مستمر کنیم.