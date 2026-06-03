مهرماه امسال به مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد تاسیس دانشگاه بیرجند ۱۸ طرح آموزشی عمرانی در این دانشگاه به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه بیرجند به مناسبت سیزده خرداد سالروز تاسیس دانشگاه بیرجند گفت: این دانشگاه ۱۳ خرداد ۱۳۵۴ با ۱۲۰ دانشجوی دختر و پسر در رشته‌های ریاضی، شیمی و فیزیک آغاز به کار کرد.

خامسان افزود: به همین مناسبت ۱۳ خرداد به عنوان روز دانشگاه بیرجند نامگذاری شده است.

وی گفت: در مهرماه امسال به مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد تاسیس دانشگاه بیرجند ۱۸ طرح آموزشی عمرانی در دانشگاه بیرجند با صرف اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه بیرجند همچنین گفت: سال گذشته قرارداد ۷ میلیارد تومانی بین دانشگاه و صنعت منعقد شد که امسال به قرداد ۵۰ میلیارد تومانی افزایش یافته است

خامسال افزود: برای اولین بار ۱۰ میلیارد تومان قرارداد مالیاتی نیز با دانشگاه منعقد شده است.

وی گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه ۳۵۲ نفر هستند که در آینده به ۳۷۰ نفر خواهند رسید.

رئیس دانشگاه بیرجند همچنین از افزایش نشریات علمی دانشگاه در سال گذشته خبر داد و گفت: این نشریات در رتبه‌های برتر علمی هستند.

خامسان از افتتاح موزه اسناد و مفاخر در مهرماه امسال و راه اندازی سازمان مدارس شوکتیه از پیش دبستانی تا متوسطه دوم مقطع پسرانه در سال جاری و دخترانه در سال آینده خبر داد و اجرای سه طرح نوآوری با همکاری بخش خصوصی را از مهمترین برنامه‌های دانشگاه برشمرد.