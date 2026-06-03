بیانیه وزارت ورزش و جوانان به مناسبت تقارن ایام ارتحال امام خمینی (ره)، سالگرد قیام ۱۵ خرداد و عید سعید غدیر خم
وزارت ورزش و جوانان در پیامی به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و عید سعید غدیر خم، این مناسبتها را نماد پیوند ارزشهای استقلال، عدالتخواهی، مسئولیتپذیری و مشارکت ملی در مسیر توسعه ایران اسلامی دانست.
بسمالله الرحمن الرحیم
تقارن سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، قیام تاریخی ۱۵ خرداد و عید سعید غدیر خم، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مفاهیم بزرگ استقلال، عدالت، مسئولیتپذیری و پیشرفت در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی است.
۱۴ خرداد، به عنوان سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای مرور اندیشهای است که بر استقلال کشور، خودباوری ملی، اتکا به مردم و پایبندی به ارزشهای انسانی تأکید داشت. قیام ۱۵ خرداد نیز نمادی از بیداری، آگاهی و حضور مردم در دفاع از هویت، کرامت و آرمانهای خود به شمار میرود.
عید سعید غدیر خم نیز یادآور اهمیت عدالت، شایستهسالاری، مسئولیتپذیری و خدمت صادقانه به مردم است. غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه پیامی ماندگار برای استقرار عدالت و سپردن مسئولیتها به افراد شایسته و متعهد محسوب میشود.
پیوند این مناسبتها، نشاندهنده اهمیت ایستادگی بر اصول، حفظ وحدت ملی و تلاش مستمر برای تحقق عدالت و پیشرفت است. تجربه تاریخی ملت ایران نیز گواه آن است که هرگاه جامعه بر پایه همدلی، اعتماد، عدالتخواهی و مشارکت مردم حرکت کرده، توانسته بر دشواریها غلبه کند و مسیر توسعه و سربلندی را با قدرت ادامه دهد.
این ایام را فرصتی برای تأکید دوباره بر نقش بیبدیل نسل جوان در ساخت آینده ایران میدانیم.
امروز جوانان و ورزشکاران کشور با تلاش، اخلاقمداری، مسئولیتپذیری و روحیه امید، در عرصههای مختلف ملی و بینالمللی افتخار میآفرینند و نشان میدهند که عزت و اقتدار ایران در سایه کوشش صادقانه، دانش، همت و اراده ملی حاصل میشود.
با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، شهدای قیام ۱۵ خرداد و تبریک عید سعید غدیر خم، بر ضرورت تقویت روحیه امید، همبستگی ملی، عدالتخواهی و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم نسل جوان تأکید میکنیم و امیدواریم در پرتو آموزههای اسلامی و تجارب ارزشمند تاریخی، مسیر پیشرفت، شکوفایی و اقتدار ایران اسلامی با مشارکت جوانان آگاه، توانمند و مسئولیتپذیر بیش از پیش هموار شود.