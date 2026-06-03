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جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۸ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش بیشاز ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر نگهداری ماینرهای قاچاق در یکی از محلات شهریار، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران موفق به شناسائی محل نگهداری ماینرهای قاچاق شده و با هماهنگی قضائی در بازرسی از محل، ۸ دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک متهم در این خصوص دستگیر شد.
جانشین انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای قاچاق مکشوفه را بیشاز ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.