به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر نگهداری ماینر‌های قاچاق در یکی از محلات شهریار، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران موفق به شناسائی محل نگهداری ماینر‌های قاچاق شده و با هماهنگی قضائی در بازرسی از محل، ۸ دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک متهم در این خصوص دستگیر شد.

جانشین انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش ماینر‌های قاچاق مکشوفه را بیش‌از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.