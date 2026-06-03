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رایزن فرهنگی کشورمان در اندونزی گفت: بسیاری از فیلمهای شاخص ایرانی به طور ضمنی یا مستقیم از مفاهیم دینی و مصادیق قرآنی استفاده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از استقبال گسترده از اکران فیلم ایرانی «خدای جنگ» در استان آچه، اینبار این اثر سینمایی در شهر جامبی، واقع در جزیره سوماترا، با استقبال علاقهمندان، دانشجویان و فعالان فرهنگی مواجه شد.
این برنامه به همت بنیاد «چاهایا لیمو پوساکو» و به میزبانی مجتمع پوری برینگین در منطقه تهوک (Thehok) برگزار و شرکتکنندگان ضمن تماشای فیلم، در نشستی به گفتوگو و تبادل نظر درباره محتوای فیلم پرداختند.
«خدای جنگ» روایتی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که در نگاهی مستند به تلاشها و مجاهدتهای شهید تهرانیمقدم را به در ارتقاء توان موشکی کشور به تصویر میکشد.
این اثر با نگاهی تاریخی و دراماتیک، روند شکلگیری توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران را روایت میکند.
یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در این برنامه، گفت: در راستای معرفی دستاوردهای فرهنگی و هنری ایران، برنامه نمایش آثار شاخص سینمای ایران در شهرهای مختلف این کشور پیگیری و به سبب تلفیق مفاهیم قرآن با تصاویر جذاب سینمایی تا به امروز با استقبال خوب جامعه میزان مواجه شده است.
یحیی جهانگیری با اشاره به درخواست مدیرعامل بنیاد فرهنگی «پوساکو» در پر کردن مراکز این شهر از تولیدات سینمایی و مکتوبات فارسی اظهار کرد: فرهنگ ایرانی در مصادیق بازر خود مانند شعر و مینیاتور پل مستحکمی میان ملتها احداث نموده است که در گذر ادوار مختلف تاریخی و در فراز و نشیب دوران از هر گزندی به دور بوده است. استقبال از فیلم ایرانی «خدای جنگ» در شهرهای مختلف اندونزی مثل جامبی نمونه عیان همین ادعاست.
وی افزود: طی سالها اخیر من سفرهای متعددی به کشور اندونزی داشتم ولی شرایط حضور در آچه نداشتم. خرسندم امروز به بهانه نمایش یک فیلم شاخص ایرانی در این منطقه استعمارستیز حاضر شدم. منطقهای که علیرغم فاصله ده ساعته پروازی با ایران، اما مردمانش این کشور را به خوبی میشناسند و به مردمان آن بسیار علاقهمند هستند.
جهانگیری یادآور شد: در شهر «آچه» واقع در شمال مجمع الجزائر سوماترا، به پشتوانه باورهای عمیق اسلامی و بافت بومی منطقه سینمای بیبند و بار غرب اجازه پخش در آن ندارد. از همین رو آثار سینمای اخلاقی و البته فرمگرا و جذاب ایرانی در بین مردمان این جغرافیا از دیرباز تا به امروز همواره جایگاه ویژهای دارد.
وی تصریح کرد: فروش تمام بلیتهای اکران «خدای جنگ» در مدت کوتاهی از باز شدن سایت فروش حکایت از همین واقعیت دارد. آنها در تماشای فیلمهای ایرانی تنها به دنبال درام و روایت نیستند و به جهت قرابت دینی و مشترکات متعدد فرهنگی دو کشور دور از هم به جهت مسافت، در قاب فیلم تفسیر و برداشت هنرمندان متعهد ایرانی را از واقعیتها دنبال میکنند. اگر سه روز مانده به نمایش «خدای جنگ» در پرجمعیتترین کشور اسلامی، تمام بلیتهای این اثر که اقتباس آزادی از زندگی شهید حسن تهرانیمقدم به فروش میرسد آنها در سکانسهای سینمایی و پلانهایی برگرفته از زندگی پدر موشکی ایران در جستوجوی راز سربلندی ایران در پیکار با مستکبران جهانی هستند.
در پایان این نشست، «رهمدانی» مدیر دفتر سرمایهگذاری آچه، «سانوسی» مدرس دانشگاه اسلامی اندونزی، «نبیلا» فعال فرهنگی و مدافع حقوق زنان، «سعیدنوس» فیلمساز اندونزیایی با بیان نظرات خود در خصوص سینمای جریانساز ایران به ایراد سخن پرداختند.