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دادستان مرکز خوزستان: کالاهای متروکه در بندر خرمشهر باید فوری تعیینتکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر تسریع در تعیینتکلیف کالاهای متروکه در بندر خرمشهر گفت: این کالاها نباید در انبارها انباشته شوند و هرگونه قصور در این روند، با برخورد قضایی همراه خواهد بود.
امیر خلفیان در جلسه تعیین تکلیف کالاهای متروکه در بندر خرمشهر که با حضور جعفری راد معاون دادستان مرکز استان، سلیمانی پور دادستان شهرستان خرمشهر و جمعی از مدیران دستگاههای متولی برگزار شد، بر ضرورت ساماندهی فوری وضعیت کالاهای موجود در انبارها تأکید کرد.
وی با اشاره به فرآیند قانونی کالاهای رها شده اظهار داشت: برخی کالاها پس از طی مدت زمان قانونی، متروکه تلقی میشوند؛ طبق قانون، مالک این کالاها باید مشخص و در صورت عدم تعیین تکلیف یا مشخص نشدن مالک، این اقلام باید جهت سیر مراحل قانونی ترخیص و تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی شده و بر اساس قوانین موجود به مزایده گذاشته شوند.
دادستان مرکز استان خوزستان افزود: هیچ توجیهی برای انباشت کالا در انبارها پذیرفتنی نیست. دستگاههای مربوطه موظفند با استعلام لازم، وضعیت مالکیت کالاها را در اسرع وقت روشن و در صورتی که مالک مشخص نشد، فرآیند تعیین تکلیف را بدون فوت وقت به سرانجام برسانند.
خلفیان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادر شده خاطرنشان کرد: آرای صادره در پروندههای قضایی و تعزیراتی مربوط به کالاهای متروکه و بلاصاحب باید در بازه زمانی کوتاه اجرایی شوند و نباید فرآیند اداری، مانع از اجرای احکام شود.
دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه با تصریح بر لازمالاجرا بودن مصوبات این جلسه برای تمامی دستگاههای حاضر، اظهار داشت: با توجه به پیگیریهای صورتگرفته برای رفع موانع موجود، هرگونه قصور یا کوتاهی در تعیین تکلیف این کالاها که منجر به تضییع حقوق بیتالمال شود، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.