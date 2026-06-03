به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرگذر فرهنگی چهارباغ عباسی از برگزاری جشن بزرگ «مهمونی کیلومتری غدیر» درمسیر میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ خبر داد و گفت:این برنامه با هدف پاسداشت عید غدیر، تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد فضایی شاد، معنوی و خانوادگی برای شهروندان اصفهانی برگزار می‌شود.

سیروس خوراسگانی با بیان اینکه این رویداد با محوریت بزرگداشت عید غدیر و در انتظار ظهور برنامه ریزی شده است، افزود: در طول مسیر غرفه‌های فرهنگی، برنامه‌های شاد و متنوع، فعالیت‌های مناسب برای کودکان و خانواده‌ها و همچنین پذیرایی از شهروندان پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند یک صبح متفاوت و پرنشاط را در کنار یکدیگر سپری کنند.

وی با اشاره به پیشینه برگزاری آئین‌های غدیر در اصفهان ادامه داد: جشن‌های عید غدیر در این شهر سابقه‌ای طولانی و ریشه‌دار دارد و چهارباغ عباسی در سال‌های گذشته همواره یکی از محور‌های مهم میزبانی از این آئین‌های مردمی بوده است و این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم این شهر با مناسبت‌های مذهبی و آئین‌های اهل‌بیت (ع) است.

خوراسگانی تأکید کرد: در شرایطی که جامعه گاه تحت تأثیر رویداد‌ها و مسائل مختلف با فشار‌های روحی و روانی مواجه می‌شود، برگزاری جشن‌های مردمی و معنوی نظیر عید غدیر می‌تواند به بازسازی روحیه عمومی و تقویت احساس تعلق اجتماعی کمک کند.

وی از شهروندان اصفهانی دعوت کرد: با حضور در این جشن مردمی و مشارکت در یک رویداد فرهنگی و مذهبی گسترده، ارادت خود را به امیرالمؤمنین (ع) ابراز کرده و در تقویت فضای همدلی، وحدت و نشاط اجتماعی در شهر سهیم باشند.

این برنامه فردا پنجشنبه، چهاردهم خرداد از ساعت ۹ صبح در مسیر میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ عباسی اجرا می‌شود.