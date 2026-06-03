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اصفهان فردا، میزبان جشن بزرگ «مهمونی کیلومتری غدیر» میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرگذر فرهنگی چهارباغ عباسی از برگزاری جشن بزرگ «مهمونی کیلومتری غدیر» درمسیر میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ خبر داد و گفت:این برنامه با هدف پاسداشت عید غدیر، تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد فضایی شاد، معنوی و خانوادگی برای شهروندان اصفهانی برگزار میشود.
سیروس خوراسگانی با بیان اینکه این رویداد با محوریت بزرگداشت عید غدیر و در انتظار ظهور برنامه ریزی شده است، افزود: در طول مسیر غرفههای فرهنگی، برنامههای شاد و متنوع، فعالیتهای مناسب برای کودکان و خانوادهها و همچنین پذیرایی از شهروندان پیشبینی شده تا مردم بتوانند یک صبح متفاوت و پرنشاط را در کنار یکدیگر سپری کنند.
وی با اشاره به پیشینه برگزاری آئینهای غدیر در اصفهان ادامه داد: جشنهای عید غدیر در این شهر سابقهای طولانی و ریشهدار دارد و چهارباغ عباسی در سالهای گذشته همواره یکی از محورهای مهم میزبانی از این آئینهای مردمی بوده است و این موضوع نشاندهنده پیوند عمیق مردم این شهر با مناسبتهای مذهبی و آئینهای اهلبیت (ع) است.
خوراسگانی تأکید کرد: در شرایطی که جامعه گاه تحت تأثیر رویدادها و مسائل مختلف با فشارهای روحی و روانی مواجه میشود، برگزاری جشنهای مردمی و معنوی نظیر عید غدیر میتواند به بازسازی روحیه عمومی و تقویت احساس تعلق اجتماعی کمک کند.
وی از شهروندان اصفهانی دعوت کرد: با حضور در این جشن مردمی و مشارکت در یک رویداد فرهنگی و مذهبی گسترده، ارادت خود را به امیرالمؤمنین (ع) ابراز کرده و در تقویت فضای همدلی، وحدت و نشاط اجتماعی در شهر سهیم باشند.
این برنامه فردا پنجشنبه، چهاردهم خرداد از ساعت ۹ صبح در مسیر میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ عباسی اجرا میشود.