به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راه استان قم با بیان اینکه در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و تعطیلات آخر هفته پیش بینی می‌شود که حجم ترافیک در محور‌های استان سنگین باشد، گفت: تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها در محور قم-تهران و بالعکس از ساعت ۵ صبح تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه ممنوع خواهد بود.

سرهنگ روح الله شاکری افزود: رانندگان این گونه وسایل نقلیه که از استان‌های غربی به سمت تهران در حال تردد می‌باشند، می‌توانند از آزادراه سلفچگان - ساوه - تهران و رانندگانی که از آزادراه قم - کاشان به سمت تهران در حال تردد می‌باشند، می‌توانند از آزادراه قم - گرمسار تردد نمایند.