وزارت ورزش و جوانان در پیامی به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و عید سعید غدیر خم، این مناسبت‌ها را نماد مشارکت ملی در مسیر توسعه ایران اسلامی دانست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

تقارن سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، قیام تاریخی ۱۵ خرداد و عید سعید غدیر خم، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مفاهیم بزرگ استقلال، عدالت، مسئولیت‌پذیری و پیشرفت در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی است.

۱۴ خرداد، به عنوان سالگرد رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای مرور اندیشه‌ای است که بر استقلال کشور، خودباوری ملی، اتکا به مردم و پایبندی به ارزش‌های انسانی تأکید داشت. قیام ۱۵ خرداد نیز نمادی از بیداری، آگاهی و حضور مردم در دفاع از هویت، کرامت و آرمان‌های خود به شمار می‌رود.

عید سعید غدیر خم نیز یادآور اهمیت عدالت، شایسته‌سالاری، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم است. غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه پیامی ماندگار برای استقرار عدالت و سپردن مسئولیت‌ها به افراد شایسته و متعهد محسوب می‌شود.

پیوند این مناسبت‌ها، نشان‌دهنده اهمیت ایستادگی بر اصول، حفظ وحدت ملی و تلاش مستمر برای تحقق عدالت و پیشرفت است. تجربه تاریخی ملت ایران نیز گواه آن است که هرگاه جامعه بر پایه همدلی، اعتماد، عدالت‌خواهی و مشارکت مردم حرکت کرده، توانسته بر دشواری‌ها غلبه کند و مسیر توسعه و سربلندی را با قدرت ادامه دهد.

این ایام را فرصتی برای تأکید دوباره بر نقش بی‌بدیل نسل جوان در ساخت آینده ایران می‌دانیم.

امروز جوانان و ورزشکاران کشور با تلاش، اخلاق‌مداری، مسئولیت‌پذیری و روحیه امید، در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی افتخار می‌آفرینند و نشان می‌دهند که عزت و اقتدار ایران در سایه کوشش صادقانه، دانش، همت و اراده ملی حاصل می‌شود.

با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، شهدای قیام ۱۵ خرداد و تبریک عید سعید غدیر خم، بر ضرورت تقویت روحیه امید، همبستگی ملی، عدالت‌خواهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم نسل جوان تأکید می‌کنیم و امیدواریم در پرتو آموزه‌های اسلامی و تجارب ارزشمند تاریخی، مسیر پیشرفت، شکوفایی و اقتدار ایران اسلامی با مشارکت جوانان آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر بیش از پیش هموار شود.