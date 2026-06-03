معرفی فرمانده و جانشین جدید سپاه ناحیه شهرستان معمولان
در مراسمی سرهنگ پاسدار فردین زارع بعنوان فرمانده سپاه و سرهنگ پاسدار امین شاکرمی بعنوان جانشین فرماندهی ناحیه معمولان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پس از ابلاغ ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تبدیل سپاه شهرستان معمولان از حوزه مقاومت به ناحیه مقاومت، مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه معمولان با حضور سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان و جمعی از مسئولین و فرماندهان برگزار و سرهنگ پاسدار فردین زارع بعنوان فرمانده و سرهنگ پاسدار امین شاکرمی بعنوان جانشین فرماندهی ناحیه معمولان معرفی شد.
در این مراسم از زحمات سرهنگ پاسدار مجید بیرانوند فرمانده سپاه ناحیه پلدختر که پیش از تبدیل شدن این رده به ناحیه، فرماندهی آن را برعهده داشت تکریم و قدردانی به عمل آمد.