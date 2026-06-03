دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: برخورد قاطع و بازدارنده در انتظار محتکران و گران فروشان می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ بهروز عباسی بر تشدید نظارت جدی و منسجم بر بازار تاکید کرد و گفت: در صورت دریافت گزارش مبنی بر گران فروشی و احتکار با محتکرین و گران‌فروشان برخورد قاطع و بازدارنده خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور گفت:دشمن برنامه‌هایی را برای مباحث اقتصادی و معیشتی داشت، اما با حضور قاطع مردم در خیابان و حمایت از نیرو‌های مسلح خنثی شد و در این خصوص همه دستگاه‌ها باید در این زمینه به تکلیف خود عمل کنند.

وی افزود: نظارت بر عرضه و فروش کالا‌ها توسط دستگاه‌های متولی تشدید و منسجم انجام شود تا در بازار شاهد کمبود این اقلام نباشیم.

این مقام قضاییِ استانی گفت:همواره رصد بازار و مبارزه با محتکرین وگرانفروشان مورد تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بوده و در این راستا همشهریان از طریق شماره‌های ۱۲۴ اداره کل سمت، ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و سامانه دریافت گزارشات مردمی به نشانی dadsetani.ir خود را در خصوص اخلال در توزیع، احتکار و گران فروشی کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی را ثبت و اعلام کنند.