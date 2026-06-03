پیشبینی افزایش دما و وزش باد در استان بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد روند افزایش دما و وزش بادهای شمالی در استان همچنان ادامه دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشههای پیشبینی هواشناسی، تا شنبه هفته آینده همچنان وزش باد در استان ادامه دارد و سواحل و فراساحل استان بوشهر در برخی ساعتها مواج پیشبینی میشود.
زهرا راستگو افزود: در این مدت، احتمال خیزش گردوخاک محلی در نقاط مستعد و همچنین نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به سطح استان وجود دارد. علاوه بر این، دمای هوا در سطح استان همچنان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد.
وی گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ و در برخی ساعتها تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود که این وضعیت در قسمتهای جنوبی استان شدت بیشتری داشته و سرعت وزش باد در سواحل و روی دریا در ساعتهایی به ۱۶ تا ۴۶ و گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج خلیجفارس در سواحل استان بوشهر در مناطق شمالی و مرکزی بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر است که از عصر بهتدریج به ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر میرسد و در مناطق جنوبی نیز ارتفاع موج بین ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر بوده که گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر نیز افزایش مییابد.
وی از ثبت دمای ۴۷ درجه در بیشتر شهرستانهای استان خبر داد و افزود: دمای هوا در شبانهروز گذشته در شهر بوشهر بین ۲۸ تا ۳۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است و این درحالی است که شهرستانهای دیر، کنگان، دشتستان، دشتی و تنگستان دمای ۴۷ درجه سانتیگراد را در شبانهروز گذشته تجربه کردهاند که نشان از افزایش دما نسبت به روزهای قبل دارد.
راستگو گفت: فردار در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا در ساعت ۰۲:۲۸، مد دریا ساعت ۱۰:۱۰ و جزر دوم دریا ساعت ۱۸:۱۱ دقیقه خواهد بود.